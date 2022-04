SpaceX Илона Маска отправила в МКС первую полностью частную миссию

Видео

09.04.2022 03:22

Укринформ

Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в Международную космическую станцию ​​миссию Ax-1, где нет ни одного государственного космонавта.

Это первая в истории частная миссия, запущенная в орбитальную лабораторию, передает Укринформ со ссылкой на Общественное.

SpaceX производит запуск этой миссии вместе с Axiom Space – стартапом, планирующим создание первых коммерческих модулей МКС и первой международной коммерческой космической станции и управление ими. Одно место на борту обошлось членам экипажа в 55 миллионов долларов.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO

— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022

В МКС отправилась команда из четырех членов:

● Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник Axiom, управляющий миссией;

● бывший пилот израильских ВВС и бизнесмен Эйтан Стиббе;

● исполнительный директор канадской инвестиционной компании Mavrik Corporation Марк Пати;

● управляющий партнер американской фирмы Connor Group Ларри Коннор.

When we began Commercial Crew Program 10 years ago, we envisioned private companies servicing low-Earth orbit. And here we are, with a renaissance in human spaceflight on full display today with the #Ax1 private astronaut mission!

Go team! @Axiom_Space @SpaceX @NASA pic.twitter.com/q9RwcZDSPh

— Kathy Lueders (@KathyLueders) April 8, 2022

Запуск первой частной миссии состоялся из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Благодаря успешному старту поездка экипажа должна занять 10 дней, 8 из которых они проведут на МКС. Там экипаж Ax-1 примет участие в образовательной работе и будет проводить инновационные исследовательские эксперименты в орбитальной лаборатории.

По материалам: Укринформ