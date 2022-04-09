SpaceX Илона Маска отправила в МКС первую полностью частную миссию
SpaceX Илона Маска отправила в МКС первую полностью частную миссию
Видео
09.04.2022 03:22
Укринформ
Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в Международную космическую станцию миссию Ax-1, где нет ни одного государственного космонавта.
Это первая в истории частная миссия, запущенная в орбитальную лабораторию, передает Укринформ со ссылкой на Общественное.
SpaceX производит запуск этой миссии вместе с Axiom Space – стартапом, планирующим создание первых коммерческих модулей МКС и первой международной коммерческой космической станции и управление ими. Одно место на борту обошлось членам экипажа в 55 миллионов долларов.
Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO
— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
В МКС отправилась команда из четырех членов:
● Майкл Лопес-Алегрия, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник Axiom, управляющий миссией;
● бывший пилот израильских ВВС и бизнесмен Эйтан Стиббе;
● исполнительный директор канадской инвестиционной компании Mavrik Corporation Марк Пати;
● управляющий партнер американской фирмы Connor Group Ларри Коннор.
When we began Commercial Crew Program 10 years ago, we envisioned private companies servicing low-Earth orbit. And here we are, with a renaissance in human spaceflight on full display today with the #Ax1 private astronaut mission!
Go team! @Axiom_Space @SpaceX @NASA pic.twitter.com/q9RwcZDSPh
— Kathy Lueders (@KathyLueders) April 8, 2022
Запуск первой частной миссии состоялся из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Благодаря успешному старту поездка экипажа должна занять 10 дней, 8 из которых они проведут на МКС. Там экипаж Ax-1 примет участие в образовательной работе и будет проводить инновационные исследовательские эксперименты в орбитальной лаборатории.
По материалам: Укринформ