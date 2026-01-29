Прогноз магнітних бур на 30 січня: яка небезпека є для здоров’я

Кінець січня традиційно перебуває у фокусі уваги фахівців із космічної погоди, адже саме в цей період фіксується підвищена сонячна активність.

За оновленими прогнозами профільних наукових центрів, 30 січня можливі геомагнітні збурення слабкого або помірного рівня, які не становлять критичної загрози для населення, але можуть впливати на самопочуття окремих груп людей.

Йдеться насамперед про метеозалежних громадян, осіб із хронічними серцево-судинними захворюваннями та підвищеним артеріальним тиском. Медики зазначають, що у дні магнітних бур частіше фіксуються скарги на головний біль, загальну втому, дратівливість і порушення сну, що пояснюється реакцією вегетативної нервової системи на зміни геомагнітного фону.

Водночас офіційні джерела наголошують: для здорової людини такі коливання не є небезпечними та не потребують спеціального лікування.

Фахівці рекомендують дотримуватися базових правил режиму дня, уникати перевантажень, слідкувати за рівнем споживання рідини та не ігнорувати сигнали організму. Прогнози сонячної активності оновлюються щоденно, тому остаточна інтенсивність бурі на 30 січня ще може коригуватися залежно від динаміки процесів на Сонці.

