Наскільки збільшився рівень криміналу в Україні з початку 2022 року: офіційна статистика

Рівень криміналу в Україні після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році зазнав змін, що підтверджується офіційною статистикою правоохоронних органів.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними Національної поліції та Офісу Генерального прокурора, у перші місяці війни спостерігалося зниження кількості окремих видів злочинів, що пояснюється змінами у поведінці населення та запровадженням воєнного стану.

Водночас у подальшому структура злочинності зазнала трансформації. Зокрема, зросла кількість правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї, шахрайством і кіберзлочинами. Експерти пов’язують це з поширенням зброї серед населення та активізацією онлайн-середовища.

Офіційні дані також свідчать про поступове відновлення загального рівня злочинності до довоєнних показників у деяких регіонах. При цьому правоохоронні органи наголошують на посиленні контролю та впровадженні нових методів боротьби зі злочинністю, зокрема цифрових інструментів.

Аналітики зазначають, що ситуація залишається динамічною і залежить від безпекової обстановки в країні. Важливим фактором є також соціально-економічний стан населення, який впливає на криміногенну ситуацію.

