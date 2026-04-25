Коли вийде 2 сезон «Парочки слідчих» онлайн: дата прем’єри, сюжет, актори та як закінчився перший сезон

Український серіал «Парочка слідчих» ще у лютому 2025 року впевнено завоював увагу глядачів. Динамічний сюжет, напружені розслідування та яскраві персонажі зробили проєкт одним із найобговорюваніших. Про це повідомляє «ПЛ».

Історія швидко здобула віддану аудиторію, а фінал першого сезону залишив інтригу, яка лише підігріла інтерес до продовження.

📺 Коли вийде 2 сезон «Парочки слідчих»

Прем’єра нових серій запланована на 27 квітня на телеканалі «1+1 Україна». Від цього дня глядачі знову зможуть стежити за пригодами улюблених героїв. Епізоди виходитимуть з понеділка по четвер о 20:00, що дозволить регулярно занурюватися в розвиток сюжету.

🔍 Чого чекати від продовження

У другому сезоні автори обіцяють ще більше напруги та несподіваних поворотів. На глядачів чекають:

складні та заплутані злочини

нові випробування для головних героїв

емоційні конфлікти та особисті драми

розвиток стосунків між персонажами

Сюжет стане глибшим, а лінії героїв — більш багатогранними, що додасть історії реалістичності та драматизму.

🎭 Нові та знайомі актори

До акторського складу приєднається Тетяна Злова, яка зіграє Оксану Левчук — колишню подругу та однокурсницю Софії. Їх пов’язує спільне минуле в поліцейській академії, однак з невідомих причин їхнє спілкування обірвалося.

Повернення Оксани обіцяє стати однією з ключових сюжетних ліній. Вона знову з’являється в житті Софії, але залишається інтрига: чи щирі її наміри, чи за цим криється власна вигода.

Також у продовженні знову з’являться:

Юлія Буйновська

Костянтин Октябрський

Ярослав Шахторін

Сергій Митрюшин

Тамара Антропова

Яків Кучеревський

Костянтин Корецький

❓ Чим закінчився перший сезон

Фінал першого сезону залишив більше запитань, ніж відповідей. Детективам вдалося впоратися зі злочинним угрупованням, однак особисті історії героїв залишилися незавершеними.

Головна інтрига — стосунки Софії та Паші. Невідомо, чи стануть вони парою, і яку роль у цій історії відіграє Андрій, який давно закоханий у Софію.

Другий сезон «Парочки слідчих» обіцяє бути ще більш насиченим і емоційним. Продовження збереже атмосферу напруги та інтриги, за яку глядачі полюбили серіал, і водночас відкриє нові сторони героїв.

