Як часто потрібно їсти рибу для зміцнення здоров’я?

Риба вважається одним із найкорисніших продуктів у раціоні людини. Про це повідомляє «ПЛ».

Вона багата на білок, омега-3 жирні кислоти, вітаміни та мінерали, які підтримують роботу серця, мозку та імунної системи. Але важливе питання — як часто її потрібно їсти, щоб отримати максимум користі без шкоди?

🧠 Чому риба корисна для організму

Регулярне вживання риби допомагає:

покращувати роботу серцево-судинної системи

знижувати рівень «поганого» холестерину

підтримувати здоров’я мозку та пам’ять

зміцнювати імунітет

зменшувати запальні процеси в організмі

Особливо цінними вважаються жирні сорти риби: лосось, скумбрія, оселедець, сардини.

📅 Рекомендована частота вживання

Більшість дієтологів і медичних організацій рекомендують:

👉 їсти рибу 2–3 рази на тиждень

Це оптимальна частота, яка дозволяє отримати достатньо омега-3 жирних кислот та інших корисних речовин.

🐠 Які види риби краще обирати

🟢 Жирна риба

лосось

скумбрія

оселедець

тунець

Містить більше омега-3 і особливо корисна для серця та судин.

🔵 Нежирна риба

хек

минтай

тріска

Легка для травлення та підходить для дієтичного харчування.

⚖️ Чи можна їсти рибу щодня

Їсти рибу щодня можна, але з обережністю:

краще чергувати види

стежити за якістю продукту

уникати надлишку ртуті в деяких видах (наприклад, великий тунець)

Для більшості людей 2–3 рази на тиждень достатньо для користі без перевантаження організму.

👶 Для кого риба особливо важлива

Регулярне вживання риби особливо корисне:

дітям (для розвитку мозку)

вагітним жінкам (за рекомендацією лікаря)

людям із серцево-судинними захворюваннями

людям похилого віку

💡 Висновок

Риба — важливий елемент здорового харчування. Оптимальна частота її вживання — 2–3 рази на тиждень. Такий режим допомагає підтримувати здоров’я серця, мозку та всього організму без перевантаження травної системи.

