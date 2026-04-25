Як часто потрібно їсти рибу для зміцнення здоров’я?

Карина Шевченко
Риба вважається одним із найкорисніших продуктів у раціоні людини. Про це повідомляє «ПЛ».

Вона багата на білок, омега-3 жирні кислоти, вітаміни та мінерали, які підтримують роботу серця, мозку та імунної системи. Але важливе питання — як часто її потрібно їсти, щоб отримати максимум користі без шкоди?

🧠 Чому риба корисна для організму

Регулярне вживання риби допомагає:

  • покращувати роботу серцево-судинної системи
  • знижувати рівень «поганого» холестерину
  • підтримувати здоров’я мозку та пам’ять
  • зміцнювати імунітет
  • зменшувати запальні процеси в організмі

Особливо цінними вважаються жирні сорти риби: лосось, скумбрія, оселедець, сардини.

📅 Рекомендована частота вживання

Більшість дієтологів і медичних організацій рекомендують:

👉 їсти рибу 2–3 рази на тиждень

Це оптимальна частота, яка дозволяє отримати достатньо омега-3 жирних кислот та інших корисних речовин.

🐠 Які види риби краще обирати

🟢 Жирна риба

  • лосось
  • скумбрія
  • оселедець
  • тунець

Містить більше омега-3 і особливо корисна для серця та судин.

🔵 Нежирна риба

  • хек
  • минтай
  • тріска

Легка для травлення та підходить для дієтичного харчування.

⚖️ Чи можна їсти рибу щодня

Їсти рибу щодня можна, але з обережністю:

  • краще чергувати види
  • стежити за якістю продукту
  • уникати надлишку ртуті в деяких видах (наприклад, великий тунець)

Для більшості людей 2–3 рази на тиждень достатньо для користі без перевантаження організму.

👶 Для кого риба особливо важлива

Регулярне вживання риби особливо корисне:

  • дітям (для розвитку мозку)
  • вагітним жінкам (за рекомендацією лікаря)
  • людям із серцево-судинними захворюваннями
  • людям похилого віку

💡 Висновок

Риба — важливий елемент здорового харчування. Оптимальна частота її вживання — 2–3 рази на тиждень. Такий режим допомагає підтримувати здоров’я серця, мозку та всього організму без перевантаження травної системи.

