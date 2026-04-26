Новий Happy Meal від McDonald’s за мотивами «Дивних див» з’явиться в Україні: дата запуску і наповнення

В Україні незабаром стартує новий тематичний Happy Meal у межах співпраці McDonald’s та Netflix. Спеціальна колекція натхненна всесвітом Stranger Things і приурочена до анімаційного спін-офу TalesFrom’85. Про це повідомляє «ПЛ».

Запуск очікується наприкінці квітня, і Україна входить до першої хвилі країн, де з’явиться новий набір.

Інтерес до колаборації вже високий, адже вона поєднує популярний серіал, колекційні фігурки та інтерактивні цифрові елементи.

🎁 Що входить до нового Happy Meal

Тематичний набір оформлять у стилі містичного містечка Гокінс.

У комплекті:

брендована коробка з дизайном серіалу

колекційна фігурка персонажа

розважальний активіті-бук

QR-код для доступу до онлайн-гри

У грі користувачі зможуть виконувати завдання та брати участь у сюжетних подіях, пов’язаних із вигаданим світом серіалу.

🧸 Колекційні фігурки: що відомо

Попередньо йдеться про серію до 12 персонажів, які будуть виходити поступово — хвилями щотижня. Це означає, що зібрати повну колекцію одразу буде складно.

Серед очікуваних героїв:

Одинадцять

Майк

Дастін

Лукас

Макс

Вілл

Інші персонажі поки залишаються в секреті, що лише підсилює інтерес до акції.

📈 Чому запуск викликав ажіотаж

Подібні колаборації працюють завдяки поєднанню обмеженого часу, впізнаваного бренду та ефекту несподіванки. У цьому випадку головний фактор — колекційність і бажання зібрати повну серію.

Акція орієнтована одразу на кілька аудиторій:

дітей — як розвага та іграшки

батьків — як сімейний формат

фанатів серіалу — як колекційний мерч

Саме тому новий Happy Meal має всі шанси швидко стати популярним у соцмережах.

📅 Дата старту в Україні

Офіційний запуск запланований на 30 квітня 2026 року. Водночас доступність іграшок залежатиме від наявності в конкретних ресторанах, тому популярні персонажі можуть швидко закінчуватися.

💡 Висновок

Нова колаборація McDonald’s і Netflix об’єднує поп-культуру, інтерактивні технології та елемент колекціонування. Це не просто дитяче меню, а повноцінний фан-продукт для тих, хто хоче повернутися в атмосферу улюбленого серіалу.

А для початківців корисно буде дізнатися про те, який вид спорту краще обрати на початку весни.