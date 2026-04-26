Новий Happy Meal від McDonald’s за мотивами «Дивних див» з’явиться в Україні: дата запуску і наповнення
В Україні незабаром стартує новий тематичний Happy Meal у межах співпраці McDonald’s та Netflix. Спеціальна колекція натхненна всесвітом Stranger Things і приурочена до анімаційного спін-офу TalesFrom’85. Про це повідомляє «ПЛ».
Запуск очікується наприкінці квітня, і Україна входить до першої хвилі країн, де з’явиться новий набір.
Інтерес до колаборації вже високий, адже вона поєднує популярний серіал, колекційні фігурки та інтерактивні цифрові елементи.
🎁 Що входить до нового Happy Meal
Тематичний набір оформлять у стилі містичного містечка Гокінс.
У комплекті:
- брендована коробка з дизайном серіалу
- колекційна фігурка персонажа
- розважальний активіті-бук
- QR-код для доступу до онлайн-гри
У грі користувачі зможуть виконувати завдання та брати участь у сюжетних подіях, пов’язаних із вигаданим світом серіалу.
🧸 Колекційні фігурки: що відомо
Попередньо йдеться про серію до 12 персонажів, які будуть виходити поступово — хвилями щотижня. Це означає, що зібрати повну колекцію одразу буде складно.
Серед очікуваних героїв:
- Одинадцять
- Майк
- Дастін
- Лукас
- Макс
- Вілл
Інші персонажі поки залишаються в секреті, що лише підсилює інтерес до акції.
📈 Чому запуск викликав ажіотаж
Подібні колаборації працюють завдяки поєднанню обмеженого часу, впізнаваного бренду та ефекту несподіванки. У цьому випадку головний фактор — колекційність і бажання зібрати повну серію.
Акція орієнтована одразу на кілька аудиторій:
- дітей — як розвага та іграшки
- батьків — як сімейний формат
- фанатів серіалу — як колекційний мерч
Саме тому новий Happy Meal має всі шанси швидко стати популярним у соцмережах.
📅 Дата старту в Україні
Офіційний запуск запланований на 30 квітня 2026 року. Водночас доступність іграшок залежатиме від наявності в конкретних ресторанах, тому популярні персонажі можуть швидко закінчуватися.
💡 Висновок
Нова колаборація McDonald’s і Netflix об’єднує поп-культуру, інтерактивні технології та елемент колекціонування. Це не просто дитяче меню, а повноцінний фан-продукт для тих, хто хоче повернутися в атмосферу улюбленого серіалу.
