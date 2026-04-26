Общество

Новий Happy Meal від McDonald’s за мотивами «Дивних див» з’явиться в Україні: дата запуску і наповнення

Карина Шевченко 2 години ago
0 0
В Україні незабаром стартує новий тематичний Happy Meal у межах співпраці McDonald’s та Netflix. Спеціальна колекція натхненна всесвітом Stranger Things і приурочена до анімаційного спін-офу TalesFrom’85. Про це повідомляє «ПЛ».

Запуск очікується наприкінці квітня, і Україна входить до першої хвилі країн, де з’явиться новий набір.

Інтерес до колаборації вже високий, адже вона поєднує популярний серіал, колекційні фігурки та інтерактивні цифрові елементи.

🎁 Що входить до нового Happy Meal

Тематичний набір оформлять у стилі містичного містечка Гокінс.

У комплекті:

  • брендована коробка з дизайном серіалу
  • колекційна фігурка персонажа
  • розважальний активіті-бук
  • QR-код для доступу до онлайн-гри

У грі користувачі зможуть виконувати завдання та брати участь у сюжетних подіях, пов’язаних із вигаданим світом серіалу.

🧸 Колекційні фігурки: що відомо

Попередньо йдеться про серію до 12 персонажів, які будуть виходити поступово — хвилями щотижня. Це означає, що зібрати повну колекцію одразу буде складно.

Серед очікуваних героїв:

  • Одинадцять
  • Майк
  • Дастін
  • Лукас
  • Макс
  • Вілл

Інші персонажі поки залишаються в секреті, що лише підсилює інтерес до акції.

📈 Чому запуск викликав ажіотаж

Подібні колаборації працюють завдяки поєднанню обмеженого часу, впізнаваного бренду та ефекту несподіванки. У цьому випадку головний фактор — колекційність і бажання зібрати повну серію.

Акція орієнтована одразу на кілька аудиторій:

  • дітей — як розвага та іграшки
  • батьків — як сімейний формат
  • фанатів серіалу — як колекційний мерч

Саме тому новий Happy Meal має всі шанси швидко стати популярним у соцмережах.

📅 Дата старту в Україні

Офіційний запуск запланований на 30 квітня 2026 року. Водночас доступність іграшок залежатиме від наявності в конкретних ресторанах, тому популярні персонажі можуть швидко закінчуватися.

💡 Висновок

Нова колаборація McDonald’s і Netflix об’єднує поп-культуру, інтерактивні технології та елемент колекціонування. Це не просто дитяче меню, а повноцінний фан-продукт для тих, хто хоче повернутися в атмосферу улюбленого серіалу.

теги
0 0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button