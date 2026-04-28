Що означає «світлячок» у ЗСУ: нове поняття військового сленгу та його значення

У сучасних умовах війни в Україні формується новий пласт військової лексики, який відображає реалії фронту та технологічні зміни.

Одним із таких термінів є “світлячок”, що дедалі частіше використовується у середовищі військовослужбовців Збройні сили України. Це поняття не має офіційного закріплення у статутах чи нормативних документах, однак активно застосовується у повсякденній комунікації.

За словами військових аналітиків та самих бійців, “світлячками” називають об’єкти або явища, які демаскують позиції у темний час доби.

Йдеться про будь-які джерела світла або теплового випромінювання, які можуть бути виявлені противником за допомогою сучасних технологій спостереження, включаючи тепловізори та безпілотні системи. У цьому контексті термін набуває практичного значення як сигнал ризику, що вимагає негайної реакції.

Поширення такого сленгу пояснюється необхідністю швидкої та чіткої комунікації в умовах бойових дій.

Короткі терміни дозволяють оперативно передавати критичну інформацію, мінімізуючи ймовірність помилок. Водночас “світлячок” поступово виходить за межі військового середовища, стаючи частиною ширшого інформаційного поля.

З практичної точки зору, уникнення подібних демаскувальних факторів є одним із ключових принципів виживання. Це включає суворе дотримання світломаскування та контроль використання техніки. Таким чином, термін відображає не лише мовну еволюцію, але й конкретні правила безпеки на сучасному полі бою.

Тим часом Білорусь готується відкрити другий фронт в Україні.