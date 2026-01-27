Прогноз магнітних бур на 28 січня: чого чекати від сонячної активності

Кінець січня 2026 року, згідно з попередніми оцінками фахівців із космічної погоди, не обіцяє різких стрибків сонячної активності, які зазвичай призводять до потужних геомагнітних бур.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bytow24.

На 28 січня прогнозується відносно стабільний стан магнітосфери Землі, що характерно для періодів помірної сонячної динаміки без зафіксованих екстремальних спалахів або корональних викидів маси, спрямованих безпосередньо в бік нашої планети.

Експерти звертають увагу, що довгострокові прогнози геомагнітної обстановки формуються з урахуванням циклів сонячної активності, статистики попередніх років і поточних даних спостережень.

Саме тому попередня оцінка на 28 січня свідчить про відсутність умов для розвитку бур високої інтенсивності, які можуть впливати на роботу супутникових систем, зв’язок або електромережі.

Очікується, що геомагнітний індекс перебуватиме в межах, які не становлять ризику для більшості технічних систем і не створюють підвищеного навантаження на інфраструктуру.

Для населення це означає, що день пройде без вираженого впливу сонячної активності на самопочуття.

Медичні фахівці традиційно зазначають, що у періоди спокійної геомагнітної обстановки кількість звернень зі скаргами на головний біль, втому або перепади тиску зазвичай не перевищує середньостатистичні показники.

Водночас наголошується, що прогнози космічної погоди можуть уточнюватися, тому профільні служби продовжують моніторинг ситуації в режимі реального часу.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 27 січня.