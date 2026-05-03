Як працює пам’ять місць: чому простір зберігає емоції

Людина часто пов’язує спогади не лише з подіями, а й з місцями, де вони відбувалися. Це явище активно досліджується у межах когнітивна психологія і відоме як просторово-емоційна пам’ять.

Науковці пояснюють, що мозок зберігає інформацію у вигляді асоціативних зв’язків. Простір виступає “якорем”, який активує ці зв’язки при повторному потраплянні у знайому обстановку. Саме тому певні місця можуть викликати сильні емоційні реакції навіть через багато років.

Цікавим є те, що ця властивість пам’яті активно використовується у навчанні та методиках запам’ятовування. Люди легше засвоюють інформацію, якщо вона прив’язана до конкретного середовища або маршруту.

У ширшому сенсі це означає, що простір не є нейтральним — він накопичує індивідуальний досвід людини. Це формує унікальну “карту пам’яті”, яка впливає на сприйняття світу.

На цьому фоні вчені й виявили те, як платформи формують інформаційну реальність.