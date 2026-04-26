Магнітна буря 26 квітня: чого очікувати і як вона вплине на здоров’я

У неділю, 26 квітня, фахівці очікують підвищену сонячну активність середнього рівня. За даними прогнозів, на Землі фіксуватиметься К-індекс 4,7 (жовтий рівень), що відповідає магнітним бурям середньої сили. Про це повідомляє «ПЛ».

Водночас експерти зауважують, що навіть така активність може впливати на самопочуття метеочутливих людей.

⚡ Можливе посилення бурі ввечері

Фахівці попереджають, що після 21:00 прогнозується зростання К-індексу до 5 балів. Це вже може свідчити про початок повноцінної магнітної бурі.

Медики зазначають, що за такого рівня активності у частини людей можуть посилюватися головні болі, мігрені та коливання тиску.

🌍 Що відбувається під час магнітних бур

Протягом попередньої доби сонячна активність залишалася помірною — геомагнітне поле коливалося від спокійного стану до незначних збурень.

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидаються заряджені частинки. Досягаючи Землі, вони впливають на її магнітне поле та спричиняють коливання.

🧠 Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метеочутливість — це не хвороба, а реакція організму на зовнішні зміни. Вважається, що значна частина людей може відчувати вплив геомагнітних коливань, хоча не завжди це помічає.

Найчастіше реакцію спостерігають у людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями та у літніх осіб.

Можливі симптоми:

безсоння

зниження концентрації

підвищена втомлюваність

дратівливість

головний біль

🩺 Рекомендації лікарів під час магнітних бур

Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності дотримуватися простих правил:

вживати легку та корисну їжу, пити достатньо води

дотримуватися режиму сну

щодня гуляти пішки щонайменше 30 хвилин

приймати теплий душ або відвідувати лазню

уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень

