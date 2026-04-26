Магнітна буря 26 квітня: чого очікувати і як вона вплине на здоров’я
Содержание
У неділю, 26 квітня, фахівці очікують підвищену сонячну активність середнього рівня. За даними прогнозів, на Землі фіксуватиметься К-індекс 4,7 (жовтий рівень), що відповідає магнітним бурям середньої сили. Про це повідомляє «ПЛ».
Водночас експерти зауважують, що навіть така активність може впливати на самопочуття метеочутливих людей.
⚡ Можливе посилення бурі ввечері
Фахівці попереджають, що після 21:00 прогнозується зростання К-індексу до 5 балів. Це вже може свідчити про початок повноцінної магнітної бурі.
Медики зазначають, що за такого рівня активності у частини людей можуть посилюватися головні болі, мігрені та коливання тиску.
🌍 Що відбувається під час магнітних бур
Протягом попередньої доби сонячна активність залишалася помірною — геомагнітне поле коливалося від спокійного стану до незначних збурень.
Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидаються заряджені частинки. Досягаючи Землі, вони впливають на її магнітне поле та спричиняють коливання.
🧠 Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Метеочутливість — це не хвороба, а реакція організму на зовнішні зміни. Вважається, що значна частина людей може відчувати вплив геомагнітних коливань, хоча не завжди це помічає.
Найчастіше реакцію спостерігають у людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями та у літніх осіб.
Можливі симптоми:
- безсоння
- зниження концентрації
- підвищена втомлюваність
- дратівливість
- головний біль
🩺 Рекомендації лікарів під час магнітних бур
Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності дотримуватися простих правил:
- вживати легку та корисну їжу, пити достатньо води
- дотримуватися режиму сну
- щодня гуляти пішки щонайменше 30 хвилин
- приймати теплий душ або відвідувати лазню
- уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень
А для початківців корисно буде дізнатися про те, який вид спорту краще обрати на початку весни.