Прогноз магнітних бур на 30 грудня 2025 року: якою буде активність Сонця

Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року
Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року

Кінець 2025 року проходить на тлі поступового зниження сонячної активності після пікових значень 25-го циклу, однак науковці наголошують: навіть у фазі спаду Сонце здатне демонструвати раптові викиди енергії.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками міжнародних центрів космічної погоди, зокрема на основі аналізу сонячних плям і корональних викидів маси, 30 грудня не прогнозується потужних геомагнітних бур високого рівня.

Очікувана ситуація перебуватиме в межах спокійного або помірного фону з імовірними короткочасними коливаннями магнітного поля Землі. Подібні збурення, як правило, не становлять загрози для критичної інфраструктури, але можуть бути відчутними для метеозалежних людей, а також впливати на роботу супутникового зв’язку та навігаційних систем.

Фахівці підкреслюють, що фінальні дні грудня традиційно супроводжуються підвищеною увагою до космічної погоди через навантаження на енергосистеми та транспорт, тому моніторинг сонячної активності здійснюється у посиленому режимі.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 29 грудня.

