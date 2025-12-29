Прогноз магнітних бур на 29 грудня: якою буде активність Сонця

Кінець грудня 2025 року припадає на період поступового згасання пікових показників 25-го сонячного циклу, що підтверджується довгостроковими науковими моделями динаміки сонячної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками фахівців, Сонце переходить у більш стабільну фазу, однак повністю спокійною її назвати не можна. Станом на 29 грудня суттєвих геомагнітних потрясінь не прогнозується, проте магнітосфера Землі може реагувати на залишкові явища, пов’язані з корональними викидами маси, які виникають навіть у фазі спаду циклу.

Наукові спостереження показують, що подібні періоди характеризуються не різкими бурями, а серією короткочасних коливань магнітного поля.

Вони зазвичай не досягають рівнів, здатних суттєво впливати на роботу енергетичних систем або супутникового зв’язку, але можуть бути помітними для метеочутливих людей.

Очікується, що геомагнітний індекс у цей день коливатиметься в межах спокійного або слабко збуреного рівня, без переходу до сильних бур.

Для бізнесу та критичної інфраструктури такий прогноз означає відсутність підвищених ризиків, пов’язаних із сонячною активністю.

Водночас експерти наголошують, що навіть у відносно стабільні періоди варто стежити за оперативними оновленнями, оскільки Сонце залишається динамічною системою, здатною до несподіваних спалахів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 27-28 грудня.