Інформаційний простір сколихнула новина про те, що з рахунку відомої блогерки Ксюші Манекен зникло 6,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Кошти було викрадено з її ФОП-рахунку після того, як дівчина натрапила в Telegram на підроблений акаунт Монобанку. За порадою шахраїв вона передала їм доступ до особистого кабінету, а згодом навіть видалила мобільний застосунок. Саме це дало злочинцям змогу непомітно провести низку транзакцій, які система не визначила як підозрілі.

Засновник Монобанку Олег Гороховський офіційно підтвердив факт інциденту, пояснивши, що банк сприймає будь-яку втрату грошей клієнтів як власну поразку. Він зазначив, що транзакції мали ознаки звичайної ділової активності ФОП, тому система фрод-моніторингу не заблокувала їх.

Гороховський підкреслив, що команда банку докладає максимум зусиль, аби повернути кошти від отримувачів і співпрацює з правоохоронцями у встановленні осіб злочинців.

Банкір також нагадав про базові правила фінансової безпеки: не передавати паролі, не відкривати доступ до облікових записів стороннім особам і користуватися виключно офіційними каналами зв’язку.

Окрім того, рекомендується активувати динамічний CVV-код для онлайн-платежів. Гороховський визнав, що останнім часом активність шахраїв у мережі значно зросла, і банк постійно оновлює захисні системи, аби зменшити ризики, але повністю убезпечити клієнтів від помилок соціальної інженерії наразі неможливо.

Справу щодо зникнення коштів передано правоохоронним органам. У Монобанку наголошують, що вже вдалося попередити десятки подібних випадків, проте цей інцидент ще раз довів — цифрова необачність може коштувати мільйони.

