Общество

Британська розвідка назвала дві причини виведення російських військ з-під Києва

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Британська розвідка назвала дві причини виведення російських військ з-під Києва

Заяви росії про зниження активності навколо Києва і повідомлення про виведення деяких російських підрозділів з цих районів можуть свідчити про те, що в Кремлі визнали втрату ініціативи в регіоні. Про це повідомила розвідка Великобританії.

Як зазначається у звіті британської розвідки, повторювані невдачі росіян і успішні контратаки українських військ майже напевно означають, що російський наступ не досяг своєї мети – оточити Київ.

Дуже ймовірно, що росія буде прагнути залучити бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій і Луганській областях на сході.

Раніше в Генштабі назвали ймовірну мету "відведення" російських військ. Керівництво ЗСУ припускає, що ротацією окремих підрозділів ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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