Скільки українців довіряють ТЦК: «Рейтинг» опублікував нові дані соцопитування

Рівень довіри до Територіальних центрів комплектування залишається одним із найбільш чутливих і дискусійних соціальних показників у період повномасштабної війни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

За словами керівника Соціологічної групи «Рейтинг» Олексія Антиповича, близько третини українців висловлюють довіру до ТЦК, однак загальний баланс між довірою і недовірою залишається негативним, що свідчить про глибоку суспільну напругу навколо цієї інституції.

Соціолог наголошує, що в українському суспільстві сформувалося чітке розмежування між ставленням до військових, які безпосередньо воюють на фронті або проходять службу в підрозділах ЗСУ, та до працівників ТЦК, функції яких сприймаються значно критичніше.

Значний вплив на громадську думку мають численні відеоматеріали примусових затримань, які активно поширюються у соціальних мережах і телеграм-каналах, формуючи емоційно негативний фон та підриваючи інституційну довіру.

При цьому, за результатами опитування, оцінка діяльності ТЦК істотно різниться залежно від соціально-демографічних характеристик респондентів: чоловіки та молодші вікові групи демонструють помітно нижчий рівень довіри порівняно з жінками та старшим поколінням.

Експерти зазначають, що така асиметрія пояснюється безпосереднім впливом мобілізаційних процесів на різні групи населення. У підсумку соціологи сходяться на думці, що результати опитування вказують не лише на проблему іміджу ТЦК, а й на глибшу комунікаційну кризу між державними інститутами та суспільством, яку неможливо вирішити виключно адміністративними або силовими методами.

Тим часом повідомлялося про те, що Порошенко міг почати співпрацювати з Коломойським.