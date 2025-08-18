В Україні почали виробництво ракет «Фламінго»: показані перші фото

Український оборонно-промисловий комплекс оголосив про початок серійного виробництва нової крилатої ракети «Фламінго», здатної долати відстань до трьох тисяч кілометрів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Defence Express.

Цей показник удвічі перевищує дальність польоту найсучасніших версій американської крилатої ракети Tomahawk Block V, яка на практиці може уражати цілі на дистанції понад 1600 км.

Інформацію про появу ракети оприлюднив український фотокореспондент Єфрем Лукацький, розмістивши у соціальній мережі Facebook фотографію новинки.

Хоча офіційні дані поки що обмежуються назвою та заявленою дальністю, вже зараз експерти наголошують, що Україна вийшла на рівень країн, які мають унікальні технології далекобійних високоточних засобів ураження.

На фото, опублікованому Лукацьким, фахівці з великою долею ймовірності впізнали модель FP-5, яку представили на початку лютого 2025 року під час міжнародної виставки озброєнь IDEX-2025 в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Цю розробку публічно демонструвала компанія Milanion Group, розкривши її тактико-технічні характеристики. Серед ключових параметрів FP-5 — дальність польоту до 3000 км, максимальна швидкість 950 км/год, крейсерська — 850–900 км/год, розмах крила 6 метрів, злітна маса 6 тонн та бойова частина вагою 1 тонна.

Зважаючи на публічні характеристики і зовнішні ознаки, «Фламінго» та FP-5 мають майже ідентичний вигляд — це великі крилаті ракети з фіксованим прямим крилом і розташуванням двигуна над фюзеляжем.

За оцінками спеціалістів, поєднання дальності ураження в три тисячі кілометрів та потужної бойової частини фактично виводить Україну до невеликої групи держав, спроможних створювати високоточні засоби стратегічного значення.

