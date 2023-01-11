В Раде ожидают, что съезд судей назначит восьмерых новых членов ВРП

10.01.2023 22:54

Укринформ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что на предстоящем съезде судей будут назначены восемь новых членов Высшего совета правосудия.

Об этом он отметил в Телеграме, передает Укринформ.

«Ожидаем, что этот год начнется с положительных сдвигов для нашей евроинтеграции, и съезд судей, проведение которого запланировано на ближайшие дни, назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия», – подчеркнул Арахамия.

Он настаивает, что судебная реформа является одной из самых сложных, но и наиболее востребованной как украинским обществом, так и партнерами, а независимые и профессиональные суды – это залог нашего развития и непременное условие вступления Украины в ЕС.

Глава фракции СН отметил, что парламент выполнил свою часть работы и проголосовал все необходимые законы.

«И мы подчеркиваем, что судебная реформа должна быть продолжена, несмотря на жестокую войну и атаки государства-террориста. Поэтому призываем съезд судей избрать новых членов Высшего совета правосудия, чтобы этот орган мог начать свою работу как можно скорее, а Украина продолжила свое движение к членству в ЕС», – отметил Арахамия.

Как сообщалось, 11-13 января состоится ХІХ внеочередной съезд судей Украины.

По материалам: Укринформ