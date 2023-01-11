В Раде ожидают, что съезд судей назначит восьмерых новых членов ВРП
В Раде ожидают, что съезд судей назначит восьмерых новых членов ВРП
10.01.2023 22:54
Укринформ
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что на предстоящем съезде судей будут назначены восемь новых членов Высшего совета правосудия.
Об этом он отметил в Телеграме, передает Укринформ.
«Ожидаем, что этот год начнется с положительных сдвигов для нашей евроинтеграции, и съезд судей, проведение которого запланировано на ближайшие дни, назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия», – подчеркнул Арахамия.
Он настаивает, что судебная реформа является одной из самых сложных, но и наиболее востребованной как украинским обществом, так и партнерами, а независимые и профессиональные суды – это залог нашего развития и непременное условие вступления Украины в ЕС.
Глава фракции СН отметил, что парламент выполнил свою часть работы и проголосовал все необходимые законы.
«И мы подчеркиваем, что судебная реформа должна быть продолжена, несмотря на жестокую войну и атаки государства-террориста. Поэтому призываем съезд судей избрать новых членов Высшего совета правосудия, чтобы этот орган мог начать свою работу как можно скорее, а Украина продолжила свое движение к членству в ЕС», – отметил Арахамия.
Как сообщалось, 11-13 января состоится ХІХ внеочередной съезд судей Украины.
По материалам: Укринформ