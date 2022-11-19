Штаты не подталкивают Украину к переговорам с россией — Белый дом

Штаты не подталкивают Украину к переговорам с россией — Белый дом

19.11.2022 02:48

Укринформ

Соединенные Штаты никак не подталкивают Киев к переговорам с москвой и не ведут отдельных разговоров об Украине без Украины.

Об этом на телефонном брифинге заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Никто в Соединенных Штатах не подталкивает, не склоняет и не подводит его (Зеленского – ред.) к переговорам», — сказал Кирби.

Он подчеркнул: США остаются на позиции, что Украина сама определит, когда будет готова к дипломатическим переговорам, и как будет выглядеть этот процесс. Представитель Белого дома также подтвердил, что американская сторона продолжает руководствоваться принципом «ничего об Украине без Украины».

Кирби признал, что контакты между США и россией проходят на уровне глав ведомств. В частности, глава ЦРУ встречался с руководителем внешней разведки рф, имели место телефонные разговоры министров обороны и главнокомандующих вооруженными силами. Однако, подчеркнул представитель администрации, американская сторона в ходе этих контактов не ведет переговоры о том, как урегулировать ситуацию, связанную с агрессией рф против Украины.

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Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил позицию, что Украина могла бы начать переговоры о мире с рф уже сейчас – на фоне истощения российских сил на поле боя.

Однако потом он заявил, что украинская сторона сама должна определять, когда и при каких условиях она будет готова пойти на такие переговоры.

По материалам: Укринформ