Зеленский обсудил с генсеком ООН эвакуацию гражданских с «Азовстали»

04.05.2022 22:25

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем попросил содействовать в эвакуации с комбината "Азовсталь" раненых

Об этом сообщает Офис Президента, передает Укринформ.

Отмечается, что Президент провел телефонный разговор с Гутеррешем, в ходе которого обсудили первый этап эвакуации граждан с "Азовстали" и дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

Зеленский проинформировал Гутерреша об успешном проведении первого этапа, в ходе которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции.

Глава государства выразил благодарность лично Генеральному секретарю ООН за его усилия по эвакуации украинских граждан с "Азовстали". Он обратился к Гутеррешу с просьбой содействовать в вывозе с "Азовстали" всех раненых.

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"Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении», – сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК узнал в этом весь мир. Это показало, что международные организации могут быть действенными", — отметил глава государства.

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Как сообщал Укринформ, агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из самых крупных гуманитарных катастроф. Мариуполь продолжают защищать бойцы полка "Азов", Нацгвардии, морские пехотинцы и мотострелки.

По данным вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, с "Азовстали" эвакуировали 156 человек, несколько сотен человек еще остаются на территории предприятия, в том числе более 40 тяжелораненых военных.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ