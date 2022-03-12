Кулеба: После версальского саммита мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС

Кулеба: После версальского саммита мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС

11.03.2022 23:43

Укринформ

Резолюция Версальского саммита Евросоюза поставила членство Украины на рельсы, и поезд уже двинулся в сторону ЕС

Об этом заявил в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент Укринформа.

«Если сравнивать наши ожидания вчера и сегодня, то, безусловно, мы хотели бы большего. Но в принципе то, что сегодня ночью произошло, если сравнивать с тем, что у нас было три недели назад, — это революция, отвечающая интересам Украины и Европейского Союза и ставящая наше членство в Европейском Союзе уже на рельсы», — сказал министр.

По его словам, если резолюция Европарламента – «это была идея, озвученная в политическом пространстве, то теперь нас поставили на рельсы, и наш поезд двинулся в сторону Европейского Союза».

Кулеба подчеркнул, что членство Украины в ЕС – только вопрос времени.

«То есть с сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что Украина будет членом Европейского Союза. Теперь это вопрос времени», — подытожил он.

Как сообщалось, в Версале (Франция) 10 марта состоялся саммит лидеров ЕС, посвященный, в частности, укреплению европейской обороны и снижению зависимости от российских газа, нефти и угля. Лидеры ЕС объединились вокруг поддержки Украины в войне против России, а также признали европейские стремления Киева.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство в Европейском Союзе.

24 февраля президент рф путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину.

По материалам: Укринформ