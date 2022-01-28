Политика

Разговор президентов США и Украины не заладился – CNN

Переговори Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли не очень хорошо.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
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epa09679490 US President Joe Biden delivers a speech on voting rights on the campuses of Clark Atlanta University and Morehouse College in Atlanta, Georgia, USA, 11 January 2022. Biden is urging passage of voting rights protections in the US Senate, including the John Lewis Voting Rights Advancement Act and the Freedom to Vote Act. EPA/ERIK S. LESSER Dostawca: PAP/EPA.

Телефонный разговор в четверг между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом «не удался», сообщает CNN от анонимного украинского чиновника. Белый дом поставил под сомнение эту информацию.

Непонимание было связано с оценкой риска возможного нападения России. Администрация США посчитала информацию о расхождениях анонимным фейком, пишет Первая Лента.

В разговоре президент Байден должен был донести до президента Украины, что существует реальная угроза нападения российских войск «еще в феврале», когда преобладают морозы. С другой стороны, по словам Зеленского, угроза агрессии «остается перспективой опасной, но все же перспективой неоднозначной» и неизвестно, произойдет ли она вообще.

Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, заявила CNN, что «анонимные источники распространяют ложные утечки».

Белый дом утверждает, что разговор президентов был «долгим и честным».

«Президент Джо Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами дать решительный ответ в случае вторжения России в Украину. Он также подчеркнул приверженность США делу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Белого дома в заявлении после разговора президентов.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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