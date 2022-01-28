Разговор президентов США и Украины не заладился – CNN

Телефонный разговор в четверг между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом «не удался», сообщает CNN от анонимного украинского чиновника. Белый дом поставил под сомнение эту информацию.

Непонимание было связано с оценкой риска возможного нападения России. Администрация США посчитала информацию о расхождениях анонимным фейком, пишет Первая Лента.

В разговоре президент Байден должен был донести до президента Украины, что существует реальная угроза нападения российских войск «еще в феврале», когда преобладают морозы. С другой стороны, по словам Зеленского, угроза агрессии «остается перспективой опасной, но все же перспективой неоднозначной» и неизвестно, произойдет ли она вообще.

Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, заявила CNN, что «анонимные источники распространяют ложные утечки».

Белый дом утверждает, что разговор президентов был «долгим и честным».

«Президент Джо Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами дать решительный ответ в случае вторжения России в Украину. Он также подчеркнул приверженность США делу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Белого дома в заявлении после разговора президентов.