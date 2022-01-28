Политика

Байден подтвердил готовность решительно отреагировать в случае нападения России на Украину

Американский президент поговорил с Владимиром Зеленским

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 28 января, 2022
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epa09712887 US President Joe Biden delivers remarks on the retirement of Supreme Court Justice Stephen Breyer in the Roosevelt Room at the White House in Washington, DC, USA, 27 January 2022. Liberal Supreme Court Justice Stephen Breyer, 83, will retire by the end of his current term at the end of June, giving US President Joe Biden a high court opening he pledged to fill with a black woman. EPA/YURI GRIPAS / POOL Dostawca: PAP/EPA.

В ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США Джо Байден подтвердил, что США готовы решительно реагировать в случае агрессии России против Украины. Он также подчеркнул приверженность США делу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Президент Джо Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов — вместе со своими союзниками и партнерами — решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину. Он также подчеркнул приверженность США отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Белого дома, пишет Первая Лента.

«США выступают за урегулирование напряженности в рамках нормандского формата», — отметил Байден. Он также выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий июльского режима прекращения огня 2020 года будет способствовать снижению напряженности и ускорению выполнения Минских договоренностей. В коммюнике Белого дома подчеркивалась важность координации дипломатических усилий в сфере европейской безопасности. Принцип «ничего об Украине без Украины» считался ключевым.

В ходе разговора Джо Байден подчеркнул, что США готовы оказать экономическую помощь Украине. Американский президент напомнил, что за последний год США перечислили этой стране более полумиллиарда долларов в виде развития и гуманитарной помощи.

Ранее Китай впервые отреагировал на возможную агрессии России против Украины

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 28 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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