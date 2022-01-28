Байден подтвердил готовность решительно отреагировать в случае нападения России на Украину

В ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США Джо Байден подтвердил, что США готовы решительно реагировать в случае агрессии России против Украины. Он также подчеркнул приверженность США делу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Президент Джо Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов — вместе со своими союзниками и партнерами — решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину. Он также подчеркнул приверженность США отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Белого дома, пишет Первая Лента.

«США выступают за урегулирование напряженности в рамках нормандского формата», — отметил Байден. Он также выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий июльского режима прекращения огня 2020 года будет способствовать снижению напряженности и ускорению выполнения Минских договоренностей. В коммюнике Белого дома подчеркивалась важность координации дипломатических усилий в сфере европейской безопасности. Принцип «ничего об Украине без Украины» считался ключевым.

В ходе разговора Джо Байден подчеркнул, что США готовы оказать экономическую помощь Украине. Американский президент напомнил, что за последний год США перечислили этой стране более полумиллиарда долларов в виде развития и гуманитарной помощи.

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