Кулеба — о встречах Зеленского в Нью-Йорке: Украина укрепляет партнерство с мощными игроками

Кулеба — о встречах Зеленского в Нью-Йорке: Украина укрепляет партнерство с мощными игроками

25.09.2021 10:41

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул важность двусторонних переговоров, которые Президент Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке с лидерами Великобритании и Турции, а также с президентом Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО.

Об этом он написал в блоге для Укринформа.

«Важным результатом визита украинской делегации в Нью-Йорк стали встречи, которые провел Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как это и предусмотрено нашей Стратегией внешней политики, Украина укрепляет стратегические партнерства с мощными игроками и формирует вместе с ними систему глобальной и региональной безопасности», — отметил Кулеба.

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Он напомнил, что в прошлом году Киев и Лондон начали новый этап стратегического партнерства, в рамках которого Украина и Великобритания, в частности, укрепляют Военно-морские силы ВС Украины. А недавно договорились о строительстве ракетных катеров для Украины — два построят в Великобритании, еще шесть — на украинских предприятиях.

Зеленский и Джонсон обсудили конкретные шаги для дальнейшего наращивания темпов сотрудничества в торговле, обороне, финансах, энергетике.

Турция является одним из ключевых игроков в НАТО и Черноморском регионе, сказал Кулеба, напомнив о реализации совместных проектов по ударным беспилотникам и военным кораблям. Сейчас в Турции продолжается строительство первого корвета для Украины. «Я убежден, что мы создадим в Украине производство беспилотников Bayraktar. Эти грозные боевые машины, на части из которых уже стоят украинские двигатели, на сегодня являются одним из самых эффективных типов оружия в мире», — отметил министр.

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Он также прокомментировал нью-йоркские встречи Президента с руководителями двух ключевых международных организаций — президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября, подчеркнув, что для нашего государства ключевыми приоритетами являются интеграция во внутренний рынок ЕС и четкая перспектива членства в Евросоюзе.

Вступление в НАТО входит в круг главных приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Наше государство получило статус одного из шести ближайших партнеров Альянса в мире, напомнил Кулеба, отметив: «Я уверен, что и вступление в НАТО — это вопрос времени».

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Как сообщал Укринформ, в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня, в которой принимают участие более ста лидеров государств. 22 сентября в общих дебатах Генассамблеи выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Президент, в частности, призвал «оживить» ООН и ее устав, отметив, что Организация проявила слабость в борьбе с пандемией коронавируса, проигнорировала участие в Крымской платформе, а также должным образом не среагировала на раздачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины и вовлечение граждан Украины в выборы Госдумы.

По материалам: Укринформ