Кулеба призвал на Совете министров ОБСЕ продолжать давление на Россию

03.12.2020 13:26

Укринформ

Российская агрессия против Украины осуществляется уже седьмой год и не ослабевает, а поэтому страны-участницы ОБСЕ должны продолжать оказывать давление на Россию с целью заставить ее изменить свое поведение.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении во время 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает корреспондент Укринформа.

"К сожалению, это уже 7-я встреча Совета министров, когда участники ОБСЕ вынуждены концентрировать свое внимание на последствиях российской агрессии против Украины и ее последствиях для всего региона. Я бы хотел подчеркнуть, что эта агрессия не ослабевает», – сказал он.

Ввиду этого глава МИД Украины подчеркнул необходимость продолжения давления на Россию с целью заставить ее изменить свое поведение.

"Это должно стать неотъемлемой частью нашей повседневной работы", – подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Украина остается приверженной мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

"В течение 2020 года мы продемонстрировали эту решимость на практике, в Нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе. Призываем Россию приступить к обсуждению модальностей вывода ее сил из Крыма и частей Донбасса. Мы хотим завершить этот конфликт как можно скорее. Мы никогда не смиримся с нарушением территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины. Мы призываем РФ прекратить свою агрессию против Украины", – подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал Укринформ, в четверг, 3 декабря, начался двухдневный 27-й министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится в формате видеоконференции.

Участие в главном мероприятии Албанского председательства принимают около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украину представляет министр иностранных дел Кулеба.

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Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации за 2020 год и осуществят обзор ситуации касательно безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.

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Ожидается, что тема российской агрессии против Украины станет одной из главных тем встречи.

По материалам: Укринформ