Прогноз магнітних бур на вихідні, 31 січня – 1 лютого: якою буде активність Сонця

Наприкінці січня — на початку лютого 2026 року геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься відносно стабільною, без ознак екстремальних збурень.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на BitBetNews.

Про це свідчать попередні дані моніторингу сонячної активності, які публікують міжнародні центри космічної погоди, зокрема NOAA Space Weather Prediction Center та наукові підрозділи NASA.

За наявними розрахунками, у вихідні 31 січня та 1 лютого очікується Kp-індекс на рівні 2–4, що відповідає спокійній або слабко збуреній магнітосфері.

Такий рівень активності вважається фоновим і не створює системних ризиків ані для технологічної інфраструктури, ані для здоров’я більшості людей.

Фахівці зазначають, що Сонце перебуває поблизу піку 25-го сонячного циклу, що зумовлює періодичні спалахи та активні області на поверхні зорі. Водночас на зазначені дати не зафіксовано викидів корональної маси, траєкторія яких була б спрямована безпосередньо до Землі.

Для операторів енергосистем, супутникового зв’язку та авіації прогноз не передбачає жодних позаштатних сценаріїв.

Медичні служби також не очікують зростання звернень, пов’язаних із геомагнітними чинниками. Висновок експертів — вихідні пройдуть у режимі контрольованої космічної стабільності.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 29 січня.