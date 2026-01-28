Прогноз магнітних бур на 29 січня: якою буде активність Сонця

Кінець січня супроводжується підвищеною увагою до космічної погоди, оскільки Сонце перебуває в активній фазі свого 11-річного циклу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Інфо Онлайн».

Згідно з оперативними зведеннями NOAA Space Weather Prediction Center та даними європейських астрономічних спостережень, 29 січня очікується геомагнітна буря слабкого рівня G1.

Йдеться про стандартну реакцію магнітосфери Землі на потік сонячного вітру, спричинений корональним викидом маси. Подібні явища є типовими й не несуть системних ризиків для цивільної інфраструктури, однак можуть викликати короткострокові збої у високочастотному радіозв’язку та роботі супутникових навігаційних систем.

У медичному контексті фахівці звертають увагу на можливе погіршення самопочуття у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Водночас Міністерство охорони здоров’я традиційно наголошує: жодних клінічно підтверджених загроз магнітні бурі такого рівня не становлять, а ключовими рекомендаціями залишаються режим сну та зниження стресу.

