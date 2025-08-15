Общество

Новий штам коронавірусу «Nimbus» вже в Україні: подробиці

«Німбус» вже почав «косити» українців і спеціалісти МОЗ зробили важливе попередження щодо нього.

Карина Шевченко 3 години ago
Міністерство охорони здоров’я України офіційно підтвердило появу на території країни нового штаму коронавірусу під назвою «Nimbus».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний сайт МОЗ України.

За даними відомства, цей варіант інфекції вже виявлений у кількох регіонах, і він має низку симптомів, які можуть відрізнятися від раніше відомих штамів.

Медики повідомляють, що найчастіше у хворих спостерігаються кашель, закладеність носа, швидка втомлюваність, головний біль. Особливу увагу лікарі звертають на сильний біль у горлі, який пацієнти описують як «відчуття леза бритви». Такий симптом може значно ускладнювати процес ковтання та навіть дихання.

Фахівці наголошують, що при появі подібних ознак необхідно якомога швидше звернутися до медичного закладу для проходження діагностики та отримання рекомендацій щодо лікування.

МОЗ також закликає громадян дотримуватися профілактичних заходів, зокрема носіння масок у місцях великого скупчення людей, регулярну дезінфекцію рук та уникання тісного контакту з особами, які мають ознаки респіраторних захворювань.

Епідеміологи підкреслюють, що поява нового штаму є очікуваним процесом еволюції вірусу, але контроль за його поширенням напряму залежить від своєчасної діагностики, інформованості населення та готовності медичної системи оперативно реагувати на нові виклики.

Важливим у питанні здоров’я є фітонутрієнти і експерти попередили, як впливає на імунітет вітамін «Б-12» та за що він відповідає.  

Карина Шевченко 3 години ago
