Общество

Відключення світла 21 листопада: в «Укренерго» розкрили деталі

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 21 ноября, 2022
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Відключення світла 21 листопада: в "Укренерго" розкрили деталі

У понеділок, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Про це повідомляється у Telegram "Укренерго".

Повідомляється, що додаткові аварійні вимкнення не прогнозуються.

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Ремонтні бригади працюють цілодобово та без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світ українцям.

В "Укренерго" нагадали, що графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням. Згідно із заявою, "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегати), на які потрібно зменшити споживання.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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