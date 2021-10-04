СМИ: наемники «Вагнера» попали в засаду в ЦАР и понесли крупные потери

С июля в Центральноафриканской Республике подтвердили гибель минимум 9 наемников российского «Вагнера».

2 октября трое российских наемников из группы «Вагнера» были убиты, когда их колонна попала в засаду в деревне Бомбо. До этого, 5августа, в Центральноафриканской Республике подтвердили гибель двух «вагнеровцев». Боевики попали в засаду, устроенную повстанцами 3R в Куи в префектуре Лим-Пенде,пишетHunAngle.

По данным местных источников безопасности, наемники ехали в колонне. На расстоянии около пяти километров от деревни Вору-Доул на шоссе Куи, ведущем в Камерун, они угодили в ловушку повстанцев.

Перестрелка продолжалась несколько часов до прибытия российского боевого вертолета. В итоге погибли три человека: два российских наемника и один повстанец.

«Некоторые источники в силах 3R говорят, что четыре бойца службы безопасности «Вагнера» были убиты, но независимые источники настаивают на том, что число российских убитых наемников — двое, а двое других ранены», — пишет HunAngle.

Также известно, что на прошлой неделе четверо российских боевиков погибли, а трое были ранены, попав в засаду повстанцев 3R. «Вагнеровцы» ехали на двух машинах из Елева для помощи в усилении позиций национальной армии, которые оказались под угрозой атаки противника в деревне Ндонге-Дуан.

Как сообщалось ранее, в марте в ЦАРпогибли5 граждан России, и еще 2, предположительно, находятся в плену. Все семеро являются бывшими сотрудниками ГРУ РФ. После этого стало известно опереброскев Республику дополнительных сил Кремля.

А в мае СМИ сообщили огибелив Центральноафриканской Республике трех российских граждан в результате неизвестного взрыва. Тогда предполагалось, что речь идет о наемниках ЧВК «Вагнер».

По материалам: Диалог