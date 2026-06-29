Путін назвав головну мету ЗС РФ в Україні: офіційна заява президента Росії

Президент Росії Володимир Путін знову озвучив цілі російської армії у війні проти України.

Про це повідомляє «ПЛ».

У своїй заяві він назвав головним завданням ЗС РФ повне “звільнення Донбасу і Новоросії”, використавши звичну для Кремля політичну термінологію. Також російський президент говорив про переговори, ситуацію на фронті та наміри РФ у прикордонних районах. Окремо він заявив, що в Сумській області Росія прагне створити так звану буферну зону. Такі заяви важливо читати не як дипломатичний сигнал миру, а як демонстрацію подальших територіальних претензій Москви.

Що саме заявив Путін

Путін заявив, що “головне завдання ЗС РФ — повністю звільнити Донбас і Новоросію”. У цьому формулюванні Кремль фактично повторює свою стару риторику про окуповані та частково окуповані українські території. Під словом “Новоросія” російська влада зазвичай має на увазі південні та східні області України, хоча такого адміністративного регіону в Україні не існує. У міжнародно-правовому полі ці території залишаються частиною України, незалежно від заяв Москви. Саме тому це формулювання має не лише військовий, а й політичний зміст.

Чому ця заява важлива

Заява Путіна важлива тим, що вона знову показує небажання Кремля відмовлятися від максималістських цілей у війні. Російський президент не обмежився загальними словами про переговори, а прямо назвав територіальну мету для армії РФ. Це може означати, що Москва й надалі намагається пов’язувати будь-який дипломатичний процес із контролем над українськими регіонами. Для України така позиція залишається неприйнятною, оскільки вона суперечить принципу територіальної цілісності держави. Коли Кремль говорить про “звільнення”, Україна та її партнери розглядають це як продовження окупаційної політики.

Основні тези заяви

У виступі прозвучало кілька тез, які допомагають зрозуміти загальний тон російської позиції. Путін говорив не лише про Донбас, а й про Сумську область, переговори та дії українських військ. Він також заявив, що Росія не збирається давати Україні можливість зупинити просування російських військ на вигідних для Києва умовах. Такі слова можуть бути частиною інформаційного тиску, спрямованого як на українське суспільство, так і на західних партнерів. Водночас вони не змінюють того, що бойові дії тривають, а ситуація на фронті залежить від реального балансу сил, ресурсів і оборонних можливостей.

Путін назвав головною метою ЗС РФ повне “звільнення Донбасу і Новоросії”.

Російський президент заявив про створення “буферної зони” в Сумській області.

Кремль знову представив війну як процес досягнення власних територіальних цілей.

У заяві прозвучали твердження про нібито проблеми української армії з особовим складом.

Москва демонструє, що не готова до миру без урахування своїх вимог.

Що означає згадка про Сумську область

Окрема частина заяви стосувалася Сумської області, де Путін говорив про створення так званої зони безпеки. У російській риториці такий термін часто використовують для пояснення подальших військових дій біля кордону. Для України це означає ризик нових атак, спроб тиску на прикордонні громади та розширення зони небезпеки для цивільного населення. Сумщина вже неодноразово потерпала від російських обстрілів, тому будь-які заяви про “буферну зону” сприймають як загрозу, а не як гарантію безпеки. Фактично Кремль намагається подати військове просування як оборонний крок, хоча йдеться про територію суверенної держави.

Таблиця: ключові формулювання та їхній зміст

Формулювання у заяві Що воно означає політично Чому це важливо для України “Звільнити Донбас” Кремль повторює претензію на українські території Україна не визнає окупацію та продовжує боротьбу за територіальну цілісність “Новоросія” Російський політичний термін без правового статусу в Україні Це спроба закріпити імперську рамку навколо півдня та сходу України “Буферна зона” Пояснення військових дій біля кордону Така риторика може прикривати нові атаки на прикордонні області “Переговори на умовах РФ” Намір нав’язати Україні політичні поступки Це ускладнює реальний мирний процес “Просування військ” Демонстрація сили для внутрішньої аудиторії РФ Такі заяви можуть мати пропагандистський ефект

Як реагувати на такі заяви

Такі заяви потрібно оцінювати обережно, без емоційного перебільшення, але й без применшення загрози. Кремль часто використовує публічні виступи для тиску на Україну, демонстрації впевненості перед російською аудиторією та сигналів Заходу. Для читача важливо відокремлювати фактичний зміст від політичної подачі, адже російська офіційна риторика часто підміняє поняття і називає окупацію “звільненням”. Українська позиція базується на тому, що всі тимчасово окуповані території залишаються частиною України. Тому слова Путіна не створюють нової реальності, але показують, що Москва й надалі намагається виправдати продовження війни.

Що це може означати для переговорів

Заява Путіна свідчить, що Росія намагається залишити за собою максимально жорстку переговорну позицію. Якщо Кремль публічно називає головною метою повний контроль над Донбасом і так званою “Новоросією”, це звужує простір для компромісів. Україна, зі свого боку, неодноразово заявляла, що мир не може будуватися на визнанні окупації або втраті територій. Тому подібні висловлювання можуть радше затягувати війну, ніж наближати політичне врегулювання. Для міжнародних партнерів такі заяви також є сигналом, що тиск на Росію та підтримка України залишаються ключовими чинниками безпеки.

Тим часом Зеленський підписав закон про зміни до бюджету.