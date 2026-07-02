У Польщі знову загострилася дискусія навколо української політики історичної пам’яті, а однією з головних тем стала постать Степана Бандери.

Про це повідомляє «ПЛ».

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна може зіткнутися з серйозними політичними перешкодами на шляху до Європейського Союзу, якщо не врахує позицію Варшави щодо ОУН, УПА та історичних суперечок. Його слова в Польщі подали як жорсткий сигнал Києву, а в українському інформаційному просторі — як фактичний ультиматум. Суть заяви полягає не лише в історії, а й у тому, що Польща прямо нагадала про своє право голосу в процесі вступу України до ЄС. Це робить тему особливо чутливою, адже польсько-українські відносини одночасно залишаються і стратегічними, і вразливими.

Що саме заявив Косіняк-Камиш

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не дозволить іншим країнам диктувати їй, як голосувати щодо вступу нових держав до Європейського Союзу. У його заяві прозвучала теза, що Україна не зможе пройти шлях до ЄС, якщо на державному рівні продовжуватиметься вшанування фігур, які у Польщі пов’язують із трагічними сторінками спільної історії. Особливо гостро польський міністр згадав Степана Бандеру та символіку ОУН-УПА. За його словами, не можна ставити на п’єдестал тих, хто, з польського погляду, руйнує європейську співпрацю. Така позиція стала черговим підтвердженням, що історичні питання Варшава дедалі частіше пов’язує з політичними рішеннями щодо майбутнього України в ЄС.

«З Бандерою до Європейського Союзу Україна не увійде» — саме ця фраза стала центральною у польській політичній дискусії.

Чому Польща пов’язує Бандеру з євроінтеграцією України

Для Польщі тема ОУН, УПА та Волинської трагедії залишається не лише історичною, а й політичною. У польському суспільстві ці події сприймаються як частина національної травми, тому будь-які українські рішення щодо вшанування відповідних постатей або військових формувань викликають різку реакцію. Київ, зі свого боку, часто розглядає цих діячів у контексті боротьби за незалежність України, зокрема проти радянського режиму. Саме через це виникає конфлікт пам’ятей, у якому кожна сторона має власну історичну оптику. Проблема полягає в тому, що для вступу до ЄС Україні потрібні не лише реформи, а й політична згода всіх держав-членів.

Які вимоги фактично озвучує Варшава

Польська сторона не вперше закликає Україну переглянути окремі рішення у сфері історичної політики. У нинішній заяві йдеться не про повну відмову України від власної історії, а про вимогу не героїзувати тих, кого Польща вважає відповідальними за злочини проти польського населення. Для Києва це складне питання, бо будь-який зовнішній тиск на історичну пам’ять може сприйматися як втручання у внутрішню політику. Водночас для Варшави це питання поваги до жертв і до польської історичної чутливості. Саме тому заява Косіняка-Камиша стала сигналом, що тема може перейти з морально-історичної площини в дипломатичну.

Ключові елементи польської позиції можна сформулювати так:

Україна має уважніше ставитися до польської пам’яті про Волинську трагедію;

Варшава виступає проти державної героїзації ОУН і УПА;

Польща залишає за собою право блокувати рішення щодо вступу України до ЄС;

питання історії не повинно руйнувати безпекове партнерство, але його не можна ігнорувати;

Київ має знайти формат діалогу, який не принижує жодну зі сторін.

Як це може вплинути на вступ України до ЄС

Вступ до Європейського Союзу є складним і довгим процесом, у якому політична згода країн-членів має ключове значення. Навіть якщо Україна виконує реформи, відкриває переговорні кластери та адаптує законодавство до норм ЄС, окрема держава може створювати серйозні перешкоди на різних етапах. Польща в цьому процесі має не символічний, а реальний голос. Тому заява Косіняка-Камиша важлива не лише як політична емоція, а як попередження про можливу позицію Варшави в майбутніх голосуваннях. Для України це означає, що історичний діалог із Польщею стає частиною ширшої євроінтеграційної стратегії.

Питання Що це означає для України Чому це важливо для Польщі Постать Бандери Може стати джерелом нових дипломатичних конфліктів Пов’язана з болісною історичною пам’яттю Вшанування ОУН-УПА Потребує обережної державної комунікації Сприймається як неповага до жертв Волині Вступ України до ЄС Залежить від одностайної підтримки країн-членів Дає Варшаві політичний важіль впливу Військова співпраця Може ускладнюватися через політичну напругу Польща очікує взаємності та довіри

Військова співпраця також опинилася в тіні суперечки

На тлі історичного конфлікту Косіняк-Камиш окремо згадав і питання військової співпраці між Польщею та Україною. Він заявив, що Польща не передаватиме Україні додаткові літаки МіГ, якщо не отримає обіцяної співпраці у сфері дронових технологій. За словами польського міністра, Варшава очікує не односторонньої допомоги, а партнерського обміну, оскільки Україна має значний бойовий досвід у застосуванні безпілотників. Така риторика показує, що польська політика щодо України стає прагматичнішою і жорсткішою. Польща фактично демонструє: підтримка України залишається важливою, але вона більше не розглядається як безумовна.

Польсько-український союз сьогодні тримається не тільки на спільній загрозі з боку Росії, а й на здатності двох держав не допустити перетворення історичних суперечок на політичну кризу.

Що може зробити Київ у відповідь

Україні доведеться шукати баланс між власною історичною політикою та потребою зберегти підтримку Польщі на шляху до ЄС. Найбільш реалістичним варіантом може стати не різка відмова від українського погляду на історію, а створення постійного двостороннього механізму для обговорення складних тем. Важливо, щоб такі переговори не виглядали як поступка під тиском, але водночас давали польському суспільству сигнал про повагу до пам’яті жертв. Києву також потрібно відділяти питання оборонної співпраці від історичних суперечок, оскільки обидві держави мають спільний інтерес у стримуванні Росії. Заява Косіняка-Камиша показала, що майбутнє українсько-польських відносин залежатиме не лише від зброї, кордонів і торгівлі, а й від того, наскільки обидві країни готові говорити про минуле без політичного шантажу та взаємних образ.

Тим часом повідомлялося про те, що в Україні запровадять орден Європи.