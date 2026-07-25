Чому деякі алкогольні напої можуть бути корисними: факти про вплив на організм

Деякі алкогольні напої містять поліфеноли, органічні кислоти та інші сполуки рослинного походження, через що їм нерідко приписують оздоровчі властивості.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найчастіше такі твердження стосуються червоного вина, пива та натурального сидру. Проте важливо відокремлювати потенційний ефект цих компонентів від впливу етилового спирту. Сам алкоголь не є вітаміном, антиоксидантом або необхідною для організму поживною речовиною. Починати вживати спиртні напої заради здоров’я сучасні медичні організації не рекомендують.

Чому червоне вино вважають корисним

Червоне вино містить поліфеноли, які потрапляють у напій зі шкірки та кісточок винограду. До них належать ресвератрол, кверцетин, катехіни та антоціани. У лабораторних дослідженнях такі речовини демонструють антиоксидантні властивості та можуть впливати на запальні процеси. Саме це стало основою популярного твердження про користь келиха вина для серця. Однак кількість ресвератролу у звичайній порції вина невелика, а ті самі поліфеноли можна отримати з винограду, ягід, горіхів і натурального виноградного соку без впливу етанолу.

Деякі спостережні дослідження показували, що люди, які помірно п’ють вино, рідше стикаються з певними серцево-судинними захворюваннями. Проте такі роботи не доводять, що причиною кращого здоров’я був саме алкоголь. Помірні споживачі вина можуть краще харчуватися, більше рухатися, мати вищий дохід і частіше звертатися до лікарів. До групи непитущих іноді потрапляють люди, які відмовилися від алкоголю через вже наявні захворювання. Американська асоціація серця наголошує, що більшість досліджень цієї теми є спостережними та можуть містити статистичні викривлення.

Які речовини містяться в пиві та сидрі

Пиво виробляють із зерна, хмелю, води та дріжджів, тому воно може містити невелику кількість поліфенолів, вітамінів групи B і мінеральних речовин. Проте їхня концентрація недостатня, щоб розглядати пиво як корисний харчовий продукт або джерело вітамінів. Крім алкоголю, напій містить калорії, а деякі сорти мають значну кількість вуглеводів. Регулярне споживання великих порцій може сприяти набору ваги та підвищенню артеріального тиску. Корисні компоненти зерна й хмелю не нейтралізують ризики, пов’язані з етанолом.

Натуральний яблучний або грушевий сидр може зберігати частину фруктових поліфенолів. Водночас їхній вміст залежить від сорту плодів, способу виробництва, фільтрації та термічної обробки. Солодкі види сидру нерідко містять значну кількість цукру, що збільшує загальну калорійність напою. Міцність також може суттєво відрізнятися, тому однакові за об’ємом порції не завжди містять однакову кількість алкоголю. Для отримання фруктових антиоксидантів доцільніше вибрати свіже яблуко, ягоди або напій без алкоголю.

Порівняння популярних алкогольних напоїв

Жоден вид спиртного не можна назвати лікувальним або гарантовано безпечним. Потенційна користь залежить не від алкоголю, а від супутніх рослинних компонентів, які можна отримати з інших продуктів. Міцні напої переважно містять етанол і воду, тому мають найменше біологічно активних речовин. Вино, пиво та сидр можуть містити поліфеноли, але разом із ними організм отримує алкоголь. Найбезпечнішою альтернативою часто стають якісні безалкогольні версії з невисоким вмістом цукру.

Напій Потенційно корисні компоненти Основні ризики Безалкогольна альтернатива Червоне вино Виноградні поліфеноли, антоціани Етанол, ризик раку, підвищення тиску Виноград, ягоди, виноградний сік Біле вино Органічні кислоти, невелика кількість поліфенолів Алкоголь, кислотність, калорії Безалкогольне вино Пиво Поліфеноли хмелю та зерна Алкоголь, калорії, вуглеводи Безалкогольне пиво Натуральний сидр Фруктові поліфеноли Алкоголь і можливий надлишок цукру Яблука або несолодкий сік Міцні напої Мінімальна кількість додаткових речовин Висока концентрація етанолу Безалкогольні коктейлі Лікери Окремі рослинні екстракти Алкоголь, цукор, висока калорійність Трав’яні чаї та настої без спирту

Як алкоголь впливає на серце та судини

Невеликі дози алкоголю можуть тимчасово розширювати судини та створювати відчуття тепла. Проте цей ефект не означає захисту серця або покращення кровообігу в довгостроковій перспективі. Алкоголь може підвищувати артеріальний тиск, провокувати порушення серцевого ритму та погіршувати стан людей із гіпертонією. Навіть помірне споживання здатне бути проблемним для пацієнтів, які вже мають підвищений тиск. Американська асоціація серця не радить починати пити вино чи інші напої з метою профілактики серцевих захворювань.

Особливо небезпечним є епізодичне вживання великої кількості алкоголю, навіть якщо в інші дні людина не п’є. Такий режим може спричинити різкі коливання тиску, зневоднення та порушення ритму серця. Високі дози також збільшують ризик інсульту, травм і гострого алкогольного отруєння. Організм не може «накопичити» допустиму тижневу кількість і безпечно випити її за один вечір. Частота, розмір порції та швидкість вживання мають не менше значення, ніж вид напою.

Чому не існує повністю безпечної дози

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що безпечного рівня вживання алкоголю щодо ризику онкологічних захворювань не встановлено. Етанол та продукт його розщеплення ацетальдегід можуть пошкоджувати клітини й сприяти розвитку злоякісних змін. Алкоголь пов’язують щонайменше із сімома видами раку, зокрема пухлинами ротової порожнини, глотки, стравоходу, печінки, молочної залози та кишечника. Ризик переважно зростає разом із кількістю випитого, але він не дорівнює нулю навіть за невеликого споживання. Тип напою принципово не змінює ситуацію, оскільки канцерогенним чинником є саме алкоголь.

Водночас твердження про відсутність безпечної дози не означає, що одна порція обов’язково призведе до хвороби. Йдеться про статистичне підвищення ймовірності негативних наслідків. Чим менше людина п’є, тим нижчим зазвичай є пов’язаний з алкоголем ризик. Повна відмова забезпечує найнижчий ризик щодо онкологічних захворювань, спричинених етанолом. Тому поняття «помірне вживання» слід розуміти як обмеження шкоди, а не як оздоровчу рекомендацію.

Кому алкоголь особливо протипоказаний

Реакція на однакову кількість алкоголю відрізняється залежно від віку, маси тіла, статі, генетичних особливостей і стану печінки. Важливе значення мають також ліки, швидкість споживання та наявність їжі в шлунку. Алкоголь може посилювати сонливість, знижувати концентрацію й змінювати дію медичних препаратів. За певних станів навіть невелика порція здатна створити серйозний ризик. Людині слід повністю утримуватися від спиртного в таких ситуаціях:

під час вагітності або її планування;

перед керуванням автомобілем і роботою з механізмами;

при захворюваннях печінки, підшлункової залози або тяжких хворобах серця;

під час приймання несумісних з алкоголем ліків;

за наявності алкогольної залежності або високого ризику її розвитку;

у дитячому та підлітковому віці;

після рекомендації лікаря повністю відмовитися від спиртного.

Поєднання алкоголю із заспокійливими, снодійними, опіоїдними препаратами та деякими антигістамінними засобами може пригнічувати центральну нервову систему. Алкоголь також впливає на рівновагу, пам’ять, мовлення та здатність оцінювати небезпеку. Через це зростає ймовірність падінь, аварій, опіків та інших травм. Людям, які регулярно приймають медикаменти, варто уточнювати сумісність у лікаря або фармацевта. Самостійно припиняти призначене лікування заради застілля не можна.

Як зменшити можливу шкоду

Людині, яка не вживає алкоголь, не потрібно починати робити це через розповіді про користь вина чи пива. Тим, хто вирішує пити, доцільно зменшувати кількість і частоту споживання. Варто уникати великих порцій, чергувати спиртне з водою та не намагатися швидко випити кілька напоїв. Вживання їжі може сповільнити всмоктування алкоголю, але не робить його безпечним і не прискорює виведення етанолу. Кава, холодний душ, фізичні вправи та свіже повітря не здатні швидко протверезити людину.

Безалкогольне вино або пиво може бути практичним варіантом для тих, хто хоче зберегти смак напою без значної кількості етанолу. Однак перед купівлею необхідно перевірити маркування, оскільки деякі продукти все одно містять слідову кількість алкоголю. Також варто звертати увагу на цукор і калорійність. Виноград, ягоди, яблука, горіхи, чай і овочі забезпечують поліфеноли без алкогольного ризику. З погляду здоров’я корисні речовини краще отримувати з їжі, а не разом з етанолом.

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