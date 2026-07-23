Енді Бернем офіційно став новим прем’єром Великої Британії: що про нього відомо

Енді Бернем 20 липня 2026 року офіційно став новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Про це повідомляє «ПЛ».

Король Чарльз III запросив лідера Лейбористської партії сформувати уряд після відставки Кіра Стармера. Бернем став 59-м прем’єром в історії країни та сьомим главою британського уряду за останнє десятиліття. Він отримав посаду без проведення дострокових парламентських виборів, оскільки лейбористи зберегли більшість у Палаті громад. Для політика, який ще кілька років тому працював переважно на регіональному рівні, це один із найстрімкіших політичних злетів у сучасній Британії.

Як Енді Бернем став прем’єром Великої Британії

Зміна глави уряду відбулася після того, як Кір Стармер залишив посади прем’єра та лідера Лейбористської партії. Бернем перед цим повернувся до парламенту, перемігши на проміжних виборах в окрузі Мейкерфілд 18 червня 2026 року. Уже 16 липня його обрали новим лідером лейбористів, причому він залишився єдиним кандидатом у партійній боротьбі. Оскільки партія продовжує контролювати більшість місць у Палаті громад, загальні вибори для зміни прем’єра не знадобилися. Після зустрічі з монархом Бернем отримав конституційне право сформувати новий британський уряд.

Біографія та освіта нового прем’єра

Енді Бернем народився в Ліверпулі та виріс у невеликому населеному пункті між Ліверпулем і Манчестером. Його батько працював інженером у British Telecom, а мати була адміністраторкою, тому політик часто наголошує на своєму походженні зі звичайної робітничої родини. Він навчався в Кембриджському університеті, де здобув освіту за спеціальністю «англійська мова та література». Після завершення навчання Бернем працював журналістом у спеціалізованих виданнях, а потім став дослідником і радником представників Лейбористської партії. Політик одружений із Марі-Франс ван Хіл та виховує трьох дітей.

Політична кар’єра Енді Бернема

До приходу на Даунінг-стріт Бернем понад два десятиліття працював у національній та регіональній політиці. У 2001 році його вперше обрали депутатом парламенту від округу Лі. За уряду Гордона Брауна він очолював Міністерство охорони здоров’я, Міністерство культури, медіа та спорту, а також працював головним секретарем Казначейства. В опозиції політик обіймав посади тіньового міністра охорони здоров’я, освіти та внутрішніх справ. Такий досвід дає Бернему розуміння роботи фінансового, соціального та безпекового блоків британського уряду.

Період Посада або подія Значення для кар’єри 2001–2017 роки Депутат від округу Лі Початок роботи в парламенті 2007–2010 роки Міністр у британському уряді Досвід керування ключовими відомствами 2017–2026 роки Мер Великого Манчестера Формування образу регіонального лідера 18 червня 2026 року Депутат від Мейкерфілда Повернення до Палати громад 16 липня 2026 року Лідер Лейбористської партії Отримання контролю над владною партією 20 липня 2026 року Прем’єр-міністр Великої Британії Формування нового уряду

Чому його називають «королем Півночі»

Найбільшу загальнонаціональну популярність Бернем здобув на посаді мера Великого Манчестера, яку обійняв у 2017 році. Його переобирали у 2021 та 2024 роках, що свідчило про стійку підтримку серед місцевих виборців. За його керівництва автобусну мережу регіону повернули під громадський контроль, а Манчестер посилив позиції одного з найдинамічніших економічних центрів країни. Під час пандемії COVID-19 Бернем публічно сперечався з урядом Бориса Джонсона, звинувачуючи Лондон у недостатній підтримці північних регіонів. Саме тоді британські медіа закріпили за ним неофіційне прізвисько «король Півночі».

Головні пріоритети уряду Бернема

Новий прем’єр пообіцяв запропонувати країні стабільнішу та відповідальнішу політичну модель. Він планує представити десятирічну програму змін, спрямовану на підвищення рівня життя, оновлення державних послуг і перерозподіл повноважень на користь регіонів. Окрема увага приділятиметься подоланню кризи вартості життя, слабкого економічного зростання та проблем у комунальній сфері. Бернем також пропонує створити в Манчестері регіональний центр прем’єрської адміністрації під умовною назвою No. 10 North. Водночас уряду доведеться пояснити, як масштабні соціальні та інфраструктурні ініціативи фінансуватимуться без надмірного збільшення державних витрат.

Серед напрямів, які можуть визначити перші місяці прем’єрства Бернема, особливо важливими будуть:

зниження фінансового тиску на британські домогосподарства;

реформування комунальних і транспортних систем;

передача додаткових повноважень регіонам;

відновлення ефективності державних служб;

підтримка економічного зростання та зайнятості;

формування нового кабінету міністрів;

визначення зовнішньополітичного курсу, зокрема щодо підтримки України.

Які виклики постали перед новим прем’єром

Бернем очолив уряд у період слабкого економічного зростання, високої вартості життя та значного навантаження на державні служби. Йому також потрібно зберегти єдність Лейбористської партії після внутрішньої кризи, яка завершилася відставкою Стармера. Ще одним випробуванням стане зовнішня політика, адже раніше Бернем переважно займався внутрішніми та регіональними питаннями. Від нового прем’єра чекатимуть чіткої позиції щодо безпеки Європи, війни Росії проти України та відносин зі Сполученими Штатами. Політичне майбутнє Бернема залежатиме від того, наскільки швидко його популярність у Манчестері перетвориться на довіру виборців у всій Великій Британії.

Тим часом Україна посіла останнє місце у світовому рейтингу сприйняття якості життя.