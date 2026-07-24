Що краще садити на городі наприкінці липня: аграрії назвали найефективніші культури

Кінець липня не означає завершення посівного сезону, адже після збирання часнику, ранньої картоплі, цибулі та гороху на городі звільняються цілі грядки.

Про це повідомляє «ПЛ».

На них можна висадити швидкорослу зелень, коренеплоди та деякі види капусти, які встигнуть дати врожай до осінніх холодів. Агрономи радять орієнтуватися не лише на календар, а й на клімат регіону, вологість ґрунту та прогноз перших заморозків. Для повторного посіву найкраще підходять культури з коротким періодом вегетації — приблизно від 20 до 60 днів. Правильно підібрані рослини дозволяють отримати другий урожай без розширення площі городу.

Які культури можна посіяти наприкінці липня

Найбільш надійним варіантом для літнього посіву залишається зелень, яка швидко проростає та не потребує тривалого догляду. На звільнених грядках можна посіяти кріп, руколу, листовий салат, кінзу та зелену цибулю. У регіонах із теплою осінню добре ростуть шпинат, мангольд і листова петрушка. Для отримання безперервного врожаю насіння рекомендують висівати невеликими партіями з інтервалом у сім–десять днів. Водночас у сильну спеку грядки бажано тимчасово затінювати, щоб молоді сходи не пересихали.

До переліку культур, які доцільно посадити наприкінці липня, входять:

редиска ранніх і середньостиглих сортів;

рукола, кріп, салат і кінза;

шпинат та мангольд;

пекінська капуста і пак-чой;

ріпа та дайкон;

цибуля на зелене перо.

Таблиця посівів для другого врожаю

Термін дозрівання безпосередньо впливає на те, чи встигне культура сформувати повноцінний урожай до похолодання. Перед купівлею насіння важливо перевірити інформацію на упаковці та обрати ранньостиглі сорти. Слід також враховувати, що восени рослини розвиваються повільніше через скорочення світлового дня. У північних і західних областях України безпечніше обирати культури з періодом вегетації до 40–45 днів. На півдні та в центральних регіонах вибір може бути ширшим за умови регулярного поливу.

Культура Орієнтовний строк дозрівання Особливості посіву Рукола 20–30 днів Висівати неглибоко, регулярно поливати Листовий салат 25–40 днів У спеку потребує легкого затінення Редиска 25–40 днів Обирати сорти, стійкі до стрілкування Шпинат 30–45 днів Краще росте після зниження температури Пак-чой 35–50 днів Потребує захисту від хрестоцвітої блішки Пекінська капуста 45–65 днів Підходять ранньостиглі гібриди Ріпа 40–60 днів Ґрунт має залишатися помірно вологим Дайкон 50–70 днів Найкраще сіяти на пухкому ґрунті

Чому редиска і дайкон підходять для літнього посіву

Редиску часто висівають навесні, проте друга половина літа також може бути сприятливою для цієї культури. Наприкінці липня світловий день поступово скорочується, тому знижується ризик передчасного стрілкування рослин. Для повторного посіву краще обирати сорти, на упаковці яких зазначена стійкість до спеки та цвітіння. Дайкон сіють рідше, залишаючи достатньо місця для формування довгого коренеплоду. Якщо ґрунт пересихатиме, коренеплоди можуть стати жорсткими, гіркими або потріскатися.

Яку капусту можна посадити в липні

Наприкінці липня городники можуть висівати пекінську капусту, пак-чой та деякі ранні сорти кольрабі. Ці культури краще розвиваються наприкінці літа, коли ночі поступово стають прохолоднішими. Пекінська капуста потребує родючого ґрунту, рівномірного поливу та достатньої відстані між рослинами. Пак-чой дозріває швидше, тому його можна збирати як у вигляді молодого листя, так і після формування розетки. Посіви потрібно регулярно оглядати, оскільки молоді рослини часто пошкоджує хрестоцвіта блішка.

Як підготувати грядку після ранніх овочів

Після збирання попередньої культури з ділянки необхідно прибрати залишки бадилля, бур’яни та пошкоджені рослини. Ґрунт слід розпушити, але глибоке перекопування в суху спекотну погоду може призвести до швидкої втрати вологи. Перед посівом доцільно внести добре перепрілий компост або невелику кількість комплексного добрива. Свіжий гній для редиски, дайкону та іншої коренеплідної продукції використовувати не варто, оскільки він може спричинити деформацію коренів. Після висівання поверхню грядки можна замульчувати тонким шаром сухої трави або компосту.

Які овочі вже пізно висівати

Наприкінці липня не варто починати вирощування з насіння томатів, перцю, баклажанів та більшості пізніх сортів білоголової капусти. Цим культурам потрібен тривалий теплий період, тому вони не встигнуть сформувати повноцінний урожай до осені. Посів огірків, кабачків і квасолі можливий переважно в південних регіонах або за наявності теплиці та стабільного поливу. Навіть у такому разі слід використовувати ультраранні сорти та бути готовими захистити рослини від нічного похолодання. Краще зібрати якісний урожай зелені та редиски, ніж витрачати час на рослини, яким не вистачить тепла.

Догляд за літніми посівами

Основною проблемою повторного посіву є швидке пересихання верхнього шару ґрунту. До появи сходів грядку потрібно поливати часто, але невеликими порціями води, щоб не розмити насіння. Найкращий час для зволоження — ранок або вечір, коли сонце менш активне. Після появи рослин поливи можна зробити рідшими, але глибшими, орієнтуючись на стан ґрунту. За потреби над грядкою встановлюють легке агроволокно, яке захищає сходи від спеки, шкідників і різких перепадів температури.

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