Як кримінал проявляється на фронті: схеми та ризики, про які варто знати

Повномасштабна війна створює середовище, у якому злочинці намагаються використовувати дефіцит ресурсів, емоційну напругу та обмежений доступ до інформації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Кримінальні ризики можуть виникати не лише безпосередньо біля лінії бойових дій, а й у тилових підрозділах, волонтерських мережах, логістиці та оборонних закупівлях. До незаконної діяльності можуть бути причетні цивільні шахраї, організовані групи, недоброчесні посадовці або окремі особи, які мають доступ до майна чи службової інформації. Водночас поодинокі кримінальні провадження не дають підстав ототожнювати правопорушення з усіма військовослужбовцями, волонтерами чи працівниками оборонної сфери. Розуміння поширених схем потрібне насамперед для захисту людей, державних ресурсів і довіри до тих, хто сумлінно допомагає Силам оборони.

На війні кримінальна схема завдає подвійної шкоди: вона забирає ресурси та одночасно послаблює довіру між людьми.

Чому воєнне середовище створює додаткові ризики

Прифронтові території живуть за умов постійної небезпеки, евакуації населення, пошкодження інфраструктури та швидкого переміщення значних обсягів допомоги. У такій ситуації складніше вести повний облік речей, перевіряти документи та контролювати кожну ланку постачання. Злочинці можуть користуватися терміновістю потреб, переконуючи людей переказувати гроші без перевірки або передавати майно невідомим посередникам. Додатковим фактором ризику стають підроблені посвідчення, фальшиві листи від військових частин і копії чужих документів. Саме тому навіть благодійна мета не повинна скасовувати базову перевірку отримувача допомоги.

Кримінал у воєнному середовищі не завжди виглядає як відкрите пограбування або насильство. Він може маскуватися під закупівлю обладнання, волонтерський збір, транспортну послугу, ремонт техніки чи термінову передачу майна. Часто схема будується на тому, що людина боїться втратити час і не ставить додаткових запитань. Зловмисники також можуть тиснути на почуття провини, заявляючи, що будь-яка перевірка нібито затримує допомогу фронту. Проте прозора робота передбачає документи, зрозумілу мету, відповідальних осіб і можливість підтвердити використання ресурсів.

Незаконний обіг зброї та боєприпасів

Одним із найбільш небезпечних ризиків залишається незаконне переміщення зброї, вибухівки та боєприпасів із районів, наближених до бойових дій. Такі предмети можуть потрапляти до кримінального середовища, використовуватися для залякування, нападів або незаконного продажу. У червні 2026 року Національна поліція повідомляла, що впродовж 2022–2026 років правоохоронці викрили понад 2,6 тисячі осіб, які незаконно перевозили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також поліція зазначала, що схрони найчастіше виявляють у регіонах поблизу бойових дій і на деокупованих територіях. Ці дані показують, що контроль зброї є не формальністю, а важливою складовою безпеки всієї країни.

Знайдений автомат, пістолет, гранату або боєприпаси не можна переносити, розбирати чи зберігати «на пам’ять». Навіть предмет, який здається пошкодженим, може залишатися небезпечним. Інформацію про знахідку потрібно передати поліції, військовій службі правопорядку або іншим компетентним службам, не публікуючи точну локацію у відкритих соціальних мережах. Самостійна спроба продати, подарувати або перевезти зброю створює загрозу людям і може спричинити кримінальну відповідальність. Особливо небезпечно дозволяти дітям або стороннім особам торкатися підозрілих предметів.

Фейкові збори та крадіжка довіри

Шахраї активно використовують тему допомоги військовим, лікування поранених і придбання техніки для підрозділів. Вони копіюють фотографії справжніх захисників, тексти відомих волонтерів і звіти з реальних зборів, але підставляють власні банківські реквізити. Кіберполіція попереджає, що фальшиві сторінки часто створюються спеціально для емоційного тиску та швидкого отримання переказів. У січні 2025 року правоохоронці повідомили про викриття групи, яка, за даними слідства, видавала себе за військових і привласнила понад 2,5 мільйона гривень пожертв. Підозра не є вироком, однак сам механізм справи демонструє, наскільки переконливо можуть виглядати фейкові збори.

Велика кількість репостів не є доказом того, що збір справжній, а фотографія військового не підтверджує особу власника рахунку.

Перед переказом грошей варто перевірити історію сторінки, попередні звіти, зв’язок організатора з підрозділом і збіг імені отримувача з оприлюдненими даними. Підозру має викликати нещодавно створений профіль, закриті коментарі, постійна зміна карток і відмова надати хоча б базове підтвердження потреби. Небезпечним сигналом є вимога переказати кошти лише в приватному листуванні або перейти за невідомим посиланням. Окремо слід остерігатися повідомлень від нібито знайомого військового, акаунт якого могли зламати. У такій ситуації інформацію краще підтвердити через інший канал зв’язку.

Розкрадання ресурсів і корупція в закупівлях

Великі обсяги пального, техніки, харчування та обладнання створюють ризик зловживань на різних етапах постачання. Типовими ознаками можуть бути фіктивне списання, завищення ціни, підміна характеристик товару, оплата непоставленої продукції або вимагання неправомірної вигоди. Державне бюро розслідувань у березні 2026 року повідомило про провадження щодо привласнення і продажу 500 тонн пального загальною вартістю понад 21 мільйон гривень. У листопаді 2025 року ДБР також заявляло про блокування іншої схеми незаконного збуту пального, призначеного для ЗСУ. Усі обставини таких справ встановлює суд, однак вони демонструють необхідність точного обліку та незалежного контролю.

Корупційні ризики виникають і під час придбання безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та іншого критично важливого обладнання. НАБУ і САП повідомляли про розслідування закупівель за завищеними цінами, імітацію конкуренції та можливі «відкати» від вартості контрактів. Зокрема, у квітні 2026 року було завершено слідство в одному з проваджень щодо закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Юридично важливо пам’ятати, що повідомлення про підозру або завершення слідства не означає автоматичного визнання вини. Остаточну правову оцінку доказам надає суд.

Які схеми трапляються у воєнному середовищі

Кримінальні ризики відрізняються за масштабом, способом реалізації та потенційними потерпілими. Одні схеми спрямовані на громадян, які хочуть допомогти війську, а інші завдають збитків державному чи комунальному бюджету. Окрему небезпеку становить незаконний збір персональних даних військовослужбовців і членів їхніх сімей. Таку інформацію можуть використовувати для злому акаунтів, шантажу, створення фальшивих документів або нових шахрайських сторінок. Таблиця допомагає систематизувати основні ознаки ризику без розкриття деталей, які могли б полегшити вчинення злочину.

Вид ризику Як може проявлятися Тривожні ознаки Безпечна реакція Фейковий збір Збір коштів від імені військового чи волонтера Новий профіль, чужі фото, відсутність звітів Перевірити організатора та реквізити Незаконний обіг зброї Спроба продати, передати або вивезти боєприпаси Пропозиція «без документів», приховування походження Не торкатися та повідомити правоохоронців Розкрадання майна Фіктивне списання або зникнення ресурсів Невідповідність документів фактичній кількості Зафіксувати розбіжності та повідомити уповноважених осіб Закупівельна корупція Завищені ціни, підміна товару, змова Непрозорі умови, штучна відсутність конкуренції Зберегти документи та звернутися до контролюючих органів Крадіжка даних Виманювання документів, номерів частин чи контактів Незрозумілий запит, тиск і терміновість Не передавати інформацію без перевірки

Як розпізнати небезпечну ситуацію

Одна підозріла ознака не завжди підтверджує злочин, але поєднання кількох сигналів потребує додаткової перевірки. Найчастіше зловмисники намагаються позбавити людину часу на роздуми, забороняють радитися з іншими та вимагають зберігати домовленість у таємниці. Вони можуть посилатися на закритість військової інформації навіть тоді, коли йдеться про звичайне підтвердження особи або банківських реквізитів. Законна конфіденційність не означає повну відсутність обліку, відповідальних осіб і внутрішнього контролю. Особливу увагу варто звертати на такі сигнали:

вимогу терміново переказати гроші без можливості перевірки;

використання чужих фотографій, документів або відео;

пропозицію придбати зброю, пальне чи військове майно без документів;

розбіжності між накладними, звітами та фактично отриманими ресурсами;

прохання передати дані про позиції, маршрути, підрозділи або військових;

погрози, шантаж або вимогу не повідомляти керівництво;

регулярну зміну рахунків, номерів телефонів і назв організацій.

Як діяти безпечно та зберегти докази

У разі підозри не варто самостійно затримувати людину, вступати в конфлікт або намагатися провести власне розслідування. Доцільно зберегти скриншоти, номери рахунків, листування, дати, назви організацій та інші матеріали, отримані законним шляхом. При цьому не можна публікувати інформацію, яка розкриває розташування військових, маршрути постачання або персональні дані без дозволу. Повідомлення слід передавати поліції, кіберполіції, ДБР, НАБУ, військовій службі правопорядку чи іншому компетентному органу залежно від характеру ситуації. Якщо існує безпосередня загроза життю або знайдено зброю чи вибухонебезпечний предмет, першочерговим завданням є відійти на безпечну відстань і викликати екстрені служби.

Пильність не означає недовіру до всіх: вона означає готовність перевіряти факти, захищати ресурси та не допомагати злочинцям власною необережністю.

Тим часом голову канцелярії президента Польщі внесли до бази «Миротворця».