Астропрогноз на вихідні, 25–26 липня: зірки принесуть несподіванки

Останні вихідні липня можуть виявитися насиченими подіями, новими знайомствами та неочікуваними рішеннями.

Про це повідомляє «ПЛ».

Астропрогноз на вихідні 25–26 липня 2026 року радить не складати надто жорстких планів, оскільки обставини здатні швидко змінитися. Деякі знаки зодіаку отримають цікаві пропозиції, тоді як іншим доведеться переглянути своє ставлення до грошей або особистих стосунків. Найважливіше — не реагувати на кожну несподіванку надто емоційно. Іноді випадкова зустріч або перенесена поїздка можуть відкрити значно кращі можливості.

Яким буде астрологічний фон вихідних

У суботу, 25 липня, зростаючий Місяць перебуватиме у Стрільці, що в астрологічній традиції пов’язують із бажанням рухатися, подорожувати та шукати нові враження. У неділю Місяць перейде зі Стрільця до Козорога, тому легковажний настрій поступово зміниться прагненням до порядку та конкретних результатів. Сонце в цей період перебуватиме у Леві, посилюючи потребу в увазі, творчості та яскравому самовираженні. Меркурій завершить ретроградний рух 23 липня, хоча його післяретроградний період триватиме до 6 серпня, тому важливі домовленості все одно варто перевіряти. Крім того, 25 липня формується секстиль Нептуна і Плутона, а напружений контакт Місяця з Ураном може принести різкі зміни настрою або планів.

Знак зодіаку Головна тема вихідних На що звернути увагу Овен Подорожі та активність Не поспішати з рішеннями Телець Фінанси Уникати спонтанних витрат Близнюки Спілкування Перевіряти отриману інформацію Рак Родина Не накопичувати образи Лев Нові можливості Не переоцінювати власні сили Діва Порядок і плани Залишити час для відпочинку Терези Знайомства Не давати поспішних обіцянок Скорпіон Особисті рішення Контролювати ревнощі Стрілець Пригоди Дотримуватися домовленостей Козоріг Робота і гроші Не брати на себе зайве Водолій Зміни Мати запасний план Риби Інтуїція Відокремлювати факти від фантазій

Овен, Лев і Стрілець

Вогняні знаки відчують приплив енергії та бажання провести вихідні активно. Овни можуть раптово отримати пропозицію щодо поїздки, зустрічі або нового проєкту, але остаточну відповідь краще давати після перевірки деталей. Леви опиняться в центрі уваги, а їхні слова та вчинки можуть суттєво вплинути на подальші стосунки з близькими. Стрільців чекає сприятливий час для подорожей, творчих занять і спілкування з людьми, яких вони давно не бачили. Найприємніша несподіванка може статися там, куди представники вогняної стихії спочатку зовсім не планували йти.

Телець, Діва і Козоріг

Земним знакам доведеться шукати баланс між відпочинком і практичними справами. Тельці можуть зіткнутися з незапланованими витратами, тому великі покупки бажано відкласти до моменту, коли всі умови стануть зрозумілими. Дівам вихідні допоможуть навести лад удома, розібрати документи або завершити справу, яка давно забирала сили. Козорогам неділя принесе більше впевненості та бажання будувати плани на наступний тиждень. Водночас усім трьом знакам важливо не перетворювати вихідні на додаткові робочі дні.

Близнюки, Терези і Водолій

Для повітряних знаків головною темою стане спілкування, яке може принести як приємні новини, так і непорозуміння. Близнюкам варто уважніше слухати співрозмовників, адже важлива деталь може загубитися серед жартів і другорядних розмов. Терезам зірки обіцяють цікаве знайомство або несподіване повідомлення від людини з минулого. Водоліям доведеться швидко змінювати плани, однак новий сценарій може виявитися цікавішим за початковий. Чесна розмова цього вікенду здатна припинити тривалий період невизначеності.

Рак, Скорпіон і Риби

Водні знаки будуть особливо чутливими до настрою інших людей і прихованих деталей у спілкуванні. Ракам варто приділити більше часу родині, але не намагатися контролювати кожен крок близьких. Скорпіони можуть дізнатися інформацію, яка змусить їх переглянути ставлення до певної людини або спільного плану. Рибам інтуїція допоможе уникнути незручної ситуації, проте фінансові рішення потрібно ухвалювати на основі фактів. Спокійний відпочинок біля води, прогулянка або творче заняття допоможуть представникам цієї стихії відновити внутрішню рівновагу.

Що варто зробити 25–26 липня

Нестабільний настрій вихідних не означає, що потрібно відмовлятися від зустрічей або нових планів. Навпаки, цей період підходить для активного відпочинку, коротких подорожей і відновлення контактів. Проте кожне важливе рішення бажано перевіряти з практичного погляду. Особливу обережність слід проявляти під час покупок, поїздок і розмов на емоційні теми. Астрологічний прогноз радить залишити у графіку вільний час, щоб несподівані зміни не зіпсували настрій.

У ці вихідні корисно:

завершити справу, яку довго відкладали;

перевірити бронювання, квитки та адреси зустрічей;

відмовитися від непотрібних спонтанних витрат;

провести час із людьми, поруч із якими легко бути собою;

записати нові ідеї, але не поспішати реалізовувати їх усі одночасно.

Як провести ці вихідні з користю

Суботу краще присвятити руху, зустрічам, прогулянкам і пошуку нових вражень. У неділю на перший план можуть вийти домашні справи, фінансові питання та підготовка до наступного тижня. У стосунках важливо говорити прямо, не змушуючи іншу людину здогадуватися про приховані образи. Незначні зміни планів не повинні ставати причиною конфлікту, адже саме вони можуть привести до приємних подій. Головний секрет цих вихідних — зберігати гнучкість, але не втрачати здорового глузду.

Також був презентований загальніший астропрогноз на тиждень, 20–26 липня.