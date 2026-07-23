Які книги українських авторів недооцінені: твори, що варто прочитати

Українська література значно ширша за перелік творів, які зазвичай вивчають у школі або згадують у популярних книжкових добірках.

Про це повідомляє «ПЛ».

Поза увагою масового читача залишаються інтелектуальні романи, авангардні експерименти, історична проза та книжки українських емігрантів. Деякі з них тривалий час не перевидавалися, а імена їхніх авторів замовчувалися через радянську цензуру. Інші твори просто опинилися в тіні відоміших книжок того самого письменника. Знайомство з такими текстами допомагає побачити українську літературу сучасною, різноманітною та несподівано сміливою.

Чому деякі українські книги залишаються маловідомими

Недооціненість літературного твору не завжди означає, що він поступається якістю популярним романам. На читацьку впізнаваність впливають доступність видань, шкільна програма, реклама та присутність автора в інформаційному просторі. Чимало письменників покоління Розстріляного відродження були репресовані, а їхні тексти вилучали з бібліотек. Еміграційна література також десятиліттями майже не доходила до читачів в Україні. Через це повноцінне повернення багатьох імен до українського культурного простору відбувається лише тепер.

Майк Йогансен — «Подорож ученого доктора Леонардо»

Роман Майка Йогансена «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію» руйнує звичні уявлення про серйозну українську класику. Автор грається з пригодницькою прозою, пародією, абсурдом і самим процесом створення літературного сюжету. Персонажі потрапляють у дивні ситуації, а оповідач постійно нагадує читачеві, що перед ним вигаданий світ. Книжка сподобається прихильникам постмодерної літератури, хоча була написана задовго до поширення цього напряму. Йогансен доводить, що українська проза ще на початку XX століття могла бути експериментальною, дотепною та інтелектуально провокаційною.

Валер’ян Підмогильний — «Невеличка драма»

Найвідомішим романом Валер’яна Підмогильного залишається «Місто», тому інші його твори часто отримують менше читацької уваги. «Невеличка драма» розповідає про стосунки, самотність, раціональність і внутрішній конфлікт людини в модерному суспільстві. Автор уважно досліджує психологію героїв, не поділяючи їх на однозначно позитивних і негативних. У романі порушуються питання емансипації, особистої свободи та протистояння почуттів холодному розрахунку. Завдяки цьому книжка звучить актуально навіть для читача, який майже нічого не знає про літературний контекст 1920-х років.

Віктор Домонтович — «Доктор Серафікус»

«Доктор Серафікус» Віктора Домонтовича є інтелектуальним романом про людину, яка намагається замінити живі почуття теоріями та логічними конструкціями. Головний герой Комаха відсторонений від звичайного побуту, романтичних переживань і близьких стосунків. Його впорядкований світ починає руйнуватися, коли в ньому з’являються інші люди зі своїми бажаннями та емоціями. Текст містить іронію, психологічні спостереження та філософські роздуми про природу самотності. Це книжка для тих, хто цінує неспішну прозу, приховані смисли та суперечливих персонажів.

Наталена Королева — «1313»

Історична повість Наталени Королевої «1313» переносить читача до середньовічної Європи, де релігійні переконання переплітаються з науковими пошуками. У центрі сюжету перебуває винахідник, чиї відкриття можуть змінити звичний порядок світу. Авторка не перетворює минуле на декоративне тло, а створює переконливу атмосферу доби з її страхами, конфліктами та інтелектуальними суперечками. Твір порушує питання відповідальності вченого за наслідки власних винаходів. Незважаючи на історичний антураж, ця проблема залишається гострою і для сучасного технологічного суспільства.

Інші недооцінені українські книги

Вибираючи маловідомі українські книги, не варто обмежуватися лише одним періодом або жанром. Серед недооцінених текстів можна знайти психологічну, історичну, фантастичну та філософську прозу. Частина творів потребує повільного читання, тоді як інші захоплюють динамічним сюжетом уже з перших сторінок. Важливо також враховувати, що оцінка популярності завжди залишається певною мірою суб’єктивною. Наведена таблиця допоможе швидко підібрати книжку відповідно до читацьких інтересів.

Автор Книга Жанр і тематика Кому може сподобатися Майк Йогансен «Подорож ученого доктора Леонардо» Авангард, пародія, пригоди Шанувальникам літературних експериментів Валер’ян Підмогильний «Невеличка драма» Психологічний роман Тим, хто цікавиться стосунками та мотивацією людей Віктор Домонтович «Доктор Серафікус» Інтелектуальна проза Любителям філософських романів Наталена Королева «1313» Історична повість Прихильникам Середньовіччя та історії науки Докія Гуменна «Діти Чумацького Шляху» Родинна та історична сага Читачам масштабних багатопоколіннєвих історій Гнат Хоткевич «Камінна душа» Історична і психологічна проза Тим, кого приваблює карпатський колорит Юрій Косач «Еней і життя інших» Еміграційна інтелектуальна проза Шанувальникам складних моральних конфліктів Валерій Шевчук «Три листки за вікном» Історична та філософська проза Любителям багатошарових текстів

На які твори також варто звернути увагу

Українська література має чимало книжок, які можуть стати відкриттям навіть для досвідченого читача. Серед них є твори, що повертають забуті сторінки історії, досліджують людську психологію або пропонують незвичну художню форму. Перед списком варто визначити, що саме вам ближче: динамічний сюжет, історичний контекст, філософські роздуми чи мовні експерименти. Такий підхід допоможе не просто придбати книжку, а знайти текст, який справді захочеться дочитати. До додаткової добірки можна включити такі видання:

«Камінна душа» Гната Хоткевича — драматичний твір із виразною карпатською атмосферою;

«Дівчина з ведмедиком» Віктора Домонтовича — роман про кохання, свободу та інтелектуальну гру;

«Діти Чумацького Шляху» Докії Гуменної — масштабна розповідь про українське суспільство в часи історичних змін;

«Еней і життя інших» Юрія Косача — складна проза про еміграцію, ідентичність і моральний вибір;

«Три листки за вікном» Валерія Шевчука — багаторівневий роман про історію, пам’ять і людську природу;

«Роман юрби» Валер’яна Підмогильного — мозаїчна картина міського життя та суспільних настроїв.

Як обрати книжку для першого знайомства

Для першого знайомства з недооціненою українською прозою краще обрати твір, близький до ваших звичних читацьких інтересів. Любителям легкої іронії та нестандартної форми підійде Майк Йогансен, а прихильникам психологічних романів — Валер’ян Підмогильний. Читачам історичної прози варто почати з Наталени Королевої або Гната Хоткевича. Віктор Домонтович і Валерій Шевчук більше сподобаються тим, хто готовий уважно стежити за підтекстами та філософськими ідеями. Одна вдало обрана книжка може відкрити цілий пласт української літератури, який раніше здавався невідомим або надто складним.

Нагадаємо й про методи, що формують силу волі та успіх.