Голову канцелярії президента Польщі внесли до бази «Миротворця»: стало відомо, що сказав Богуцький

Що сталося

Голову канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєва Богуцького внесли до бази «Миротворця» після його резонансних висловлювань про Україну.

Про це повідомляє «ПЛ».

Причиною стала заява, у якій польський посадовець згадав тему Волинської трагедії, Степана Бандеру, УПА та використав формулювання «Східна Малопольща» щодо західних областей України. В Україні така назва сприймається як політично чутлива, оскільки вона пов’язана з історичним періодом, коли частина сучасних українських територій входила до складу Польщі. Саме тому реакція «Миротворця» стала черговим епізодом у напруженій дискусії між Києвом і Варшавою. Ця історія показала, що історична пам’ять знову стала не лише темою минулого, а й фактором сучасної політики.

Що сказав Богуцький

Збіґнєв Богуцький, коментуючи українські рішення щодо вшанування історичних постатей, заявив, що прославлення Степана Бандери та його послідовників не відповідає європейським і трансатлантичним цінностям. За його словами, така політика не є шляхом до «світу Заходу», спільної цивілізації та цінностей. Особливу реакцію викликало не лише саме формулювання про Бандеру, а й згадка про «Малопольщу Східну». В українському інформаційному просторі це прочитали як некоректне позначення західних регіонів України. У «Миротворці» Богуцького назвали антиукраїнським пропагандистом і звинуватили у посяганні на суверенітет та територіальну цілісність України.

Позиція Навроцького

Кароль Навроцький раніше також критично висловлювався щодо українських рішень, пов’язаних із вшануванням УПА та історичних діячів. За даними польських ЗМІ, позиція його канцелярії полягає в тому, що тема Волинської трагедії залишається для польського суспільства надзвичайно болісною. Сам Богуцький у своїй заяві наголошував, що говорить не лише від себе, а й у логіці оцінок президента Навроцького та значної частини поляків. Це важливо, бо йдеться не про окрему емоційну репліку, а про політичну лінію частини польської влади. Фактично заява Богуцького стала публічним відображенням жорсткішого курсу Варшави в історичних питаннях.

Чому згадка про «Східну Малопольщу» викликала скандал

Термін «Східна Малопольща» використовувався у міжвоєнний період щодо територій, які нині є частиною України. Йдеться передусім про землі, пов’язані з сучасними Львівською, Тернопільською та Івано-Франківською областями. Для України такі формулювання є чутливими, бо можуть звучати як перегляд сучасних кордонів або як спроба описувати українські регіони мовою минулих імперських і міждержавних поділів. У польській політичній традиції цей термін може використовуватися в історичному контексті, але в українському публічному просторі він часто сприймається зовсім інакше. Саме ця різниця у трактуванні й стала однією з причин гучної реакції.

Питання Що відомо Кого внесли до бази Збіґнєва Богуцького, голову канцелярії президента Польщі Кого він представляє Канцелярію президента Польщі Кароля Навроцького Причина скандалу Заяви про Бандеру, УПА, Волинь і «Східну Малопольщу» Реакція «Миротворця» Звинувачення в антиукраїнській пропаганді та посяганні на суверенітет Політичний контекст Загострення історичних суперечок між Україною та Польщею

Що означає внесення до бази «Миротворця»

База «Миротворця» є публічним ресурсом, який збирає дані про осіб, яких його автори вважають причетними до дій проти національної безпеки України. Внесення до цієї бази не є офіційним рішенням української держави або судовим вироком. Водночас такі публікації часто мають політичний і репутаційний ефект, особливо коли йдеться про іноземних чиновників. У випадку з Богуцьким ситуація отримала додатковий резонанс через його високу посаду в оточенні президента Польщі. Для польсько-українських відносин це може стати ще одним подразником у період, коли обидві сторони й так мають складний порядок денний.

У цій ситуації важливо розділяти емоційну реакцію, юридичні наслідки та політичний сигнал. Сам факт внесення до бази не означає автоматичних санкцій або процесуальних дій з боку держави. Проте він може впливати на тональність публічної дискусії та посилювати медійну напругу. Особливо це помітно в питаннях, де історія, дипломатія й національна пам’ять перетинаються дуже гостро. Основні наслідки можуть бути такими:

посилення інформаційного конфлікту між українськими та польськими медіа;

нові заяви політиків з обох сторін;

активізація дискусії про Волинську трагедію, УПА та історичну пам’ять;

погіршення риторики у двосторонніх відносинах;

використання теми у внутрішній політиці Польщі та України.

Як це вплине на відносини України та Польщі

Скандал навколо Богуцького виник у момент, коли українсько-польські відносини вже перебувають під тиском історичних і політичних суперечок. Польща залишається важливим партнером України, але дискусії навколо Волині, УПА та символічних рішень Києва дедалі частіше виходять за межі експертної площини. Для України ключовим питанням є непорушність територіальної цілісності та неприйнятність формулювань, які можуть виглядати як натяк на історичні претензії. Для Польщі тема Волинської трагедії залишається частиною національної пам’яті, яку політики не можуть ігнорувати. Саме тому подібні заяви легко перетворюються на дипломатичні конфлікти, навіть якщо формально не супроводжуються офіційними рішеннями.

Що буде далі

Найімовірніше, ця історія не залишиться лише коротким інформаційним епізодом. Польські політики можуть використати її як аргумент у дискусії про ставлення України до історичних питань. Українська сторона, своєю чергою, може наполягати, що будь-які згадки про західні області України у старих територіальних термінах є неприпустимими. Найважливішим для обох країн залишається не допустити, щоб суперечки про минуле послабили співпрацю у питаннях безпеки, кордону, оборони та європейської інтеграції. Історичні теми потребують точних слів, бо одна фраза інколи створює більше напруги, ніж ціла політична заява.

Тим часом Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо Костянтинівки.