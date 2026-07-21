Чому банки можуть дурити людей: кримінальні схеми та приховані ризики

Банки працюють під контролем регулятора, тому називати кожну фінансову установу шахрайською було б неправильно.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Literat.

Проте клієнти можуть стикатися з непрозорою рекламою, прихованими платежами, нав’язаними послугами або незаконними діями окремих працівників. Крім того, значну частину злочинів здійснюють сторонні шахраї, які телефонують від імені служби безпеки банку. Вони використовують довіру людей до відомої установи, щоб отримати дані картки або доступ до мобільного застосунку. Найнебезпечніша фінансова пастка часто виглядає як звичайна та цілком законна банківська операція.

Приховані комісії у кредитних договорах

Приваблива реклама може обіцяти кредит під мінімальний відсоток, але не показувати повну суму переплати. До вартості позики іноді входять щомісячні комісії, страхування, плата за обслуговування рахунку та додаткові сервіси. Саме тому потрібно дивитися не лише на рекламну ставку, а на реальну річну процентну ставку й загальну вартість кредиту. У договорі також варто перевірити штрафи, правила дострокового погашення та умови зміни тарифів. НБУ наголошує, що істотні характеристики фінансової послуги не повинні приховуватися в інших розділах сайту або документа.

Нав’язані послуги та автоматичні списання

Клієнту можуть запропонувати страхування, платні повідомлення, преміальний пакет або кредитний ліміт як нібито обов’язкову умову. Іноді людина погоджується на послугу, натиснувши кнопку в застосунку або назвавши одноразовий код. Після завершення безкоштовного періоду банк може почати регулярно списувати плату відповідно до прийнятих умов. Водночас трапляються випадки, коли споживач недостатньо поінформований про активацію послуги або не розуміє механізму її відключення. Перед підтвердженням операції потрібно з’ясувати не лише її ціну сьогодні, а й майбутні регулярні платежі.

Шахрайство під виглядом працівника банку

Найчастіше гроші крадуть не самі банки, а злочинці, які використовують їхню назву та символіку. Шахрай може повідомити про блокування рахунку, підозрілий переказ, виграш або необхідність терміново оновити застосунок. Потім людину просять назвати PIN-код, CVV, пароль, код із повідомлення або встановити програму віддаленого доступу. Справжньому працівнику банку не потрібні секретні реквізити, щоб перевірити рахунок або скасувати операцію. Фішингові сторінки та підроблені банківські програми також можуть перехоплювати дані для входу в онлайн-банкінг.

Найпоширеніші банківські пастки

Схеми відрізняються деталями, але майже завжди створюють відчуття терміновості або страху. Людині не дають часу перевірити інформацію, звернутися до родичів чи самостійно зателефонувати до банку. Особливо небезпечні повідомлення про нібито заблокований номер телефону, адже мобільний номер часто використовується для підтвердження операцій. Окремою проблемою є пропозиції передати картку «в оренду» для отримання легкої винагороди. Власник такого рахунку може стати учасником переказування викрадених коштів і потрапити в поле зору правоохоронців.

Схема Як вона працює Тривожний сигнал Що робити Фальшивий дзвінок із банку Шахрай просить секретні дані Поспіх, погрози блокуванням Завершити розмову й зателефонувати банку Фішинговий сайт Краде логін, пароль і дані картки Дивна адреса сторінки Не вводити дані та закрити сайт Підроблений застосунок Отримує доступ до телефону Посилання на файл у месенджері Завантажувати програми лише з офіційного магазину Перевипуск SIM-картки Перехоплює банківські коди Раптова втрата мобільного зв’язку Звернутися до оператора та банку Нав’язана послуга Створює регулярні списання Нечіткі умови підключення Вимагати тариф і правила відключення Оренда банківської картки Рахунок використовують для злочинних переказів Обіцянка легких грошей Не передавати картку та реквізити

Як перевірити банк і фінансову послугу

Перед оформленням кредиту, депозиту або картки потрібно перевірити наявність установи в офіційних реєстрах. Договір необхідно прочитати повністю, включно з додатками, тарифами та текстом, надрукованим дрібним шрифтом. Варто зберегти копії документів, рекламних пропозицій, електронних листів і повідомлень у застосунку. Менеджер повинен пояснити загальну суму виплат, порядок нарахування комісій та можливість відмови від додаткових послуг. Перед підписанням документів корисно поставити конкретні запитання:

скільки грошей потрібно буде повернути загалом;

які щомісячні та одноразові комісії передбачені;

чи підключається страхування або платний пакет;

як змінюються умови після пільгового періоду;

які наслідки прострочення навіть на один день;

як закрити рахунок і отримати підтвердження відсутності боргу.

Як захистити картку та онлайн-банкінг

Для банківського застосунку потрібно встановити окремий складний пароль і ввімкнути доступ за біометрією. Не слід переходити до банкінгу за посиланнями з SMS, електронних листів, реклами чи повідомлень у соціальних мережах. Бажано встановити обмеження на інтернет-платежі, зняття готівки та перекази, а для покупок використовувати окрему картку з невеликою сумою. Одноразові коди, PIN, CVV і пароль до застосунку не можна повідомляти навіть людині, яка знає ваше ім’я та частину номера картки. Правильна реакція на терміновий дзвінок із банку — завершити розмову і самостійно набрати офіційний номер установи.

Як діяти після втрати коштів

Якщо секретні дані вже передано, потрібно негайно зв’язатися з банком і заблокувати картку та онлайн-доступ. Після цього слід змінити паролі електронної пошти, банківського застосунку й інших важливих облікових записів. У разі втрати мобільного зв’язку необхідно попросити оператора заблокувати номер і перевірити можливий перевипуск SIM-картки. Клієнт має зафіксувати час операцій, зберегти листування, номери телефонів, скриншоти та подати заяву правоохоронцям. Якщо проблема пов’язана з умовами договору або діями фінансової установи, спочатку потрібно звернутися до банку письмово, а за відсутності результату — до Національного банку.

Тим часом повідомлялося про те, що Корецький може стати прем’єр-міністром України.