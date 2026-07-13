Корецький може стати прем’єр-міністром України: стало відомо, з ким зустрівся Зеленський

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький може стати прем’єр-міністром України в межах масштабного оновлення Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Розмови про його можливе призначення посилилися 12 липня 2026 року після особистої зустрічі Корецького з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави відзначив результати управлінця в «Укрнафті» та «Нафтогазі», а також повідомив про обговорення кроків, необхідних для підвищення стійкості країни. Водночас офіційної пропозиції очолити уряд або рішення Верховної Ради на момент появи повідомлень не було. Тому Корецького коректно називати одним із головних кандидатів, а не новим прем’єром.

Зустріч керівника «Нафтогазу» із Зеленським відбулася на тлі підготовки кадрових змін, тому її одразу пов’язали з можливим призначенням нового глави уряду.

З ким зустрівся Зеленський 12 липня

Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм Корецьким, який із травня 2025 року очолює НАК «Нафтогаз України». До цього управлінець понад два роки керував «Укрнафтою», а раніше працював у приватному паливному бізнесі. Президент подякував йому за роботу в надзвичайно складному секторі та наголосив, що під час керівництва державними компаніями Корецький забезпечував захист національних інтересів України. Сторони також обговорили майбутні кроки в межах оновленої політичної стратегії держави. Саме формулювання про нову стратегію стало одним із головних аргументів для припущень щодо переходу Корецького до уряду.

Зустріч із главою «Нафтогазу» була не єдиною кадровою консультацією президента. Зеленський також спілкувався з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та мером Харкова Ігорем Тереховим. Така серія переговорів вказує на підготовку значного переформатування виконавчої влади. Водночас не кожна зустріч обов’язково означає майбутнє кадрове призначення. Остаточна конфігурація нового Кабміну залежатиме від президентських пропозицій і голосування у Верховній Раді.

Чому Корецького називають кандидатом у прем’єри

Інформацію про можливе призначення Корецького поширили українські та міжнародні медіа з посиланням на джерела, знайомі з планами влади. Народний депутат Ярослав Железняк також назвав керівника «Нафтогазу» фаворитом серед претендентів на посаду глави уряду. За його оцінкою, кандидатура Корецького нібито має найбільші шанси, однак такі заяви не є офіційним рішенням президента або парламенту. Financial Times повідомило, що Корецький входить до переліку провідних кандидатів поряд із Денисом Шмигалем і Михайлом Федоровим. Інші українські джерела додавали до цього списку мера Харкова Ігоря Терехова.

Серед причин, через які Сергія Корецького розглядають як потенційного прем’єра, називають:

досвід управління великими державними компаніями;

роботу в стратегічно важливому енергетичному секторі;

практичний досвід кризового менеджменту під час війни;

участь у реформуванні «Укрнафти» та «Нафтогазу»;

репутацію управлінця, орієнтованого на фінансовий результат;

розуміння підготовки енергетичної системи до опалювального сезону.

Для воєнного Кабміну досвід керування енергетичними компаніями може бути особливо важливим, адже захист інфраструктури та проходження зими залишаються державними пріоритетами.

Хто ще може очолити Кабмін

Кандидатура Корецького не є єдиною, яку обговорюють у політичних колах. Серед потенційних претендентів називають досвідчених урядовців і представників місцевої влади. Кожен із них має власний управлінський профіль і може відповідати різним завданням оновленої політичної стратегії. Наприклад, Денис Шмигаль має досвід багаторічного керівництва Кабміном, а Михайло Федоров асоціюється з цифровізацією та технологічними реформами. Ігор Терехов, зі свого боку, отримав значний досвід управління великим прифронтовим містом.

Можливий кандидат Поточний або відомий напрям роботи Чим може бути важливий для уряду Сергій Корецький Голова правління «Нафтогазу» Енергетика, державні компанії, кризове управління Денис Шмигаль Міністр енергетики, колишній прем’єр Досвід роботи в Кабміні та енергетичній сфері Михайло Федоров Міністр оборони Технології, цифровізація, оборонні інновації Ігор Терехов Міський голова Харкова Управління прифронтовим містом та регіональна політика

Наявність кількох кандидатів дозволяє владі оцінити різні моделі майбутнього уряду. Новий Кабмін може бути зосереджений на енергетиці, оборонному виробництві, міжнародних домовленостях або відновленні країни. Тому вибір прем’єра залежатиме не лише від персональної довіри Зеленського, але й від структури міністерств та розподілу відповідальності. Частина чинних урядовців може зберегти посади, тоді як окремі відомства можуть реорганізувати. За даними джерел РБК-Україна, можливе призначення Корецького може відбутися найближчим часом, однак це повідомлення ще потребує офіційного підтвердження.

Що відомо про Сергія Корецького

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Він здобув технічну та економічну освіту в Луцькому державному технічному університеті. До приходу в державний сектор Корецький працював у паливному бізнесі та очолював мережу автозаправних станцій WOG. У листопаді 2022 року його призначили директором «Укрнафти», а згодом він також почав керувати «Укртатнафтою». У травні 2025 року Корецький очолив «Нафтогаз України».

Його можливий перехід до Кабінету Міністрів означав би ставку на керівника з корпоративним, а не класичним політичним досвідом. Такий вибір може бути пов’язаний із прагненням посилити контроль над державними підприємствами, енергетичною безпекою та підготовкою до зими. Водночас робота прем’єр-міністра передбачає значно ширше коло відповідальності, включно із соціальною політикою, обороною, бюджетом, дипломатією та європейською інтеграцією. Корецькому в разі призначення доведеться перейти від керівництва окремою галуззю до координації всієї виконавчої влади. Саме здатність сформувати професійну урядову команду стане одним із головних критеріїв оцінки нового прем’єра.

Як відбувається призначення прем’єр-міністра

Навіть у разі остаточного рішення Зеленського Сергій Корецький не зможе автоматично очолити Кабмін. Відповідно до конституційної процедури, кандидатуру прем’єр-міністра президент вносить до Верховної Ради за пропозицією парламентської коаліції або депутатської фракції, яка має права коаліції. Після цього кандидат повинен отримати підтримку більшості народних депутатів. Лише позитивне голосування парламенту робить призначення офіційним. До завершення цієї процедури всі повідомлення залишаються інформацією про можливі кадрові рішення.

Станом на 12 липня 2026 року офіційно підтверджено зустріч Володимира Зеленського із Сергієм Корецьким та обговорення кроків у межах оновленої державної стратегії. Президент публічно високо оцінив роботу керівника «Нафтогазу», але не оголошував його кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Інформація про лідерство Корецького в кадрових консультаціях походить від народних депутатів, журналістів і джерел у владі. Подальший розвиток подій залежатиме від рішення президента, позиції парламентської більшості та майбутньої заяви чинної прем’єр-міністерки. Офіційний статус кандидатури з’явиться лише після внесення відповідного подання до Верховної Ради.

Тим часом голову канцелярії президента Польщі внесли до бази «Миротворця».