Російська сторона знову поширила інформацію про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «ГЛАВКОМ».

У відповідь Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці твердження не відповідають дійсності, а також зробив іронічну пропозицію Володимиру Путіну. Глава держави наголосив, що реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від заяв Кремля. Саме ця заява швидко стала однією з найбільш обговорюваних політичних новин дня.

Зеленський фактично використав слова Путіна як аргумент, щоб поставити під сумнів достовірність російських заяв про ситуацію на фронті.

Що запропонував Зеленський Путіну

Президент України заявив, що якщо російський лідер дійсно вважає Костянтинівку захопленою російськими військами, то йому не повинно бути складно приїхати туди для особистої зустрічі та переговорів щодо завершення війни. Така пропозиція прозвучала після того, як Кремль вкотре заявив про нібито успіхи своїх військ на цьому напрямку. За словами Зеленського, подібні твердження є черговим прикладом російської дезінформації. Президент також підкреслив, що правда на полі бою кардинально відрізняється від офіційної риторики Москви.

Чому саме Костянтинівка опинилася у центрі уваги

Костянтинівка залишається одним із ключових населених пунктів Донецької області, навколо якого тривають активні бойові дії. Саме тому будь-які заяви щодо контролю над містом викликають широкий суспільний резонанс. Напередодні російські посадовці заявили про нібито встановлення контролю над містом, однак українська сторона офіційно це спростувала. Представники Сил оборони наголосили, що місто не перебуває під окупацією, а інформаційні повідомлення Кремля не відповідають реальному стану справ.

Перед тим як оцінювати подібні заяви, варто звертати увагу на офіційні повідомлення українських органів влади та військового командування. Це дозволяє уникнути поширення неперевіреної інформації.

офіційні заяви Президента України;

повідомлення Генерального штабу ЗСУ;

інформацію оперативних угруповань військ;

підтвердження від українських державних органів;

незалежні фото- та відеодокази.

Яке значення має ця заява

Заява Зеленського має не лише політичний, а й інформаційний характер. Президент фактично поставив під сумнів достовірність російських повідомлень, запропонувавши простий спосіб перевірити їхню правдивість. Таким чином Україна продовжує акцентувати увагу міжнародних партнерів на тому, що інформаційна війна залишається одним із важливих інструментів Кремля. Особливу увагу цьому питанню приділено й після переговорів Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час яких обговорювалася ситуація на фронті.

Основні заяви сторін

Питання Позиція України Позиція Росії Контроль над Костянтинівкою Місто не окуповане Заявлено про нібито захоплення Переговори Зеленський запропонував зустріч у місті, якщо заяви Кремля правдиві Офіційної відповіді на пропозицію не було Оцінка ситуації Російські заяви названі неправдивими Кремль продовжує наполягати на своїй версії

Чому ця новина викликала широкий резонанс

Подібні заяви швидко стають предметом міжнародної уваги, оскільки стосуються не лише військової ситуації, а й дипломатичних сигналів між сторонами конфлікту. Іронічна пропозиція Зеленського одразу отримала широке поширення в українських та світових медіа. Водночас офіційний Київ продовжує наголошувати на необхідності перевіряти інформацію виключно через перевірені джерела. Поки що російська сторона не коментувала безпосередньо запропонований формат зустрічі.

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