Як змусити себе менше використовувати соцмережі: поради психологів

Звичка постійно перевіряти повідомлення, новини та короткі відео поступово забирає дедалі більше часу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Людина може відкривати соціальну мережу лише на кілька хвилин, а закривати застосунок через годину, навіть не помітивши цього. Психологи пояснюють, що така поведінка пов’язана не тільки зі слабкою силою волі, а й із механізмами швидкої винагороди, нескінченною стрічкою та персоналізованими рекомендаціями. Дослідження показують, що вплив соціальних платформ залежить не лише від тривалості перегляду, а й від того, як саме людина ними користується. Пасивне гортання стрічки та постійне порівняння себе з іншими можуть впливати на самопочуття сильніше, ніж активне спілкування з близькими.

З’ясуйте, куди зникає ваш час

Першим кроком має бути не видалення всіх застосунків, а чесне спостереження за власною поведінкою. Варто протягом кількох днів записувати, скільки часу займає кожна соціальна мережа та в які моменти виникає бажання її відкрити. Часто люди тягнуться до смартфона через нудьгу, втому, тривогу, складне завдання або небажання залишатися наодинці зі своїми думками. Психологи радять також оцінювати свій емоційний стан до та після перегляду стрічки. Якщо після двадцяти хвилин у соцмережі ви регулярно почуваєтеся виснаженими, роздратованими або незадоволеними собою, проблема полягає не лише у витраченому часі.

Поширена ситуація Що відбувається Практичне рішення Телефон перевіряється одразу після пробудження День починається з інформаційного перевантаження Не брати смартфон перші 30 хвилин Стрічка відкривається під час роботи Мозок уникає складного завдання Прибрати телефон в іншу кімнату Соцмережі використовуються перед сном Засинання відкладається Встановити вечірній цифровий режим Сповіщення постійно відволікають Виникає автоматичне бажання перевірити екран Залишити лише важливі повідомлення Гортання починається через нудьгу Немає заздалегідь обраної альтернативи Підготувати короткий список інших занять Людина боїться пропустити новини Формується відчуття постійної терміновості Перевіряти новини у визначений час

Встановлюйте реальні, а не суворі обмеження

Повна заборона часто викликає внутрішній спротив і завершується поверненням до старої поведінки. Значно ефективніше поступово скорочувати час, наприклад на 15–20 хвилин кожні кілька днів. Можна визначити два або три часові вікна, коли дозволено перевіряти стрічку, відповідати на коментарі та переглядати новини. Американська психологічна асоціація серед практичних способів боротьби з інформаційним перевантаженням радить заздалегідь встановлювати таймер на сеанс перегляду. Деякі дослідження також свідчать, що навіть тимчасове обмеження використання соцмереж може покращувати самопочуття окремих користувачів, хоча результати залежать від людини та формату цифрової перерви.

Приберіть тригери з головного екрана

Людина часто відкриває соціальну мережу автоматично, щойно бачить знайому іконку або отримує сповіщення. Тому психологи рекомендують створювати додаткові перешкоди між імпульсом і дією. Застосунки можна перенести в окрему папку, прибрати з головного екрана або залишити доступ лише через браузер. Корисно також вимкнути звукові сигнали, рекламні повідомлення, сповіщення про нові публікації та рекомендації. Навіть кілька додаткових секунд перед відкриттям стрічки дають мозку можливість помітити імпульс і свідомо вирішити, чи справді це потрібно.

Замініть гортання конкретною дією

Просто забрати смартфон недостатньо, адже вільний час і потреба у швидкому відпочинку нікуди не зникають. Заздалегідь підготовлена альтернатива зменшує ризик того, що людина знову повернеться до нескінченної стрічки. Нове заняття не повинно бути складним, дорогим або надто корисним, інакше мозок сприйматиме його як додатковий обов’язок. Підійдуть коротка прогулянка, розмова з близькою людиною, музика, кілька сторінок книжки або проста домашня справа. Фахівці Гарвардського університету також радять спочатку знайти альтернативні способи заповнення часу, а вже потім суттєво скорочувати використання платформ.

Для заміни автоматичного гортання можна обрати кілька простих дій:

пройтися протягом десяти хвилин без телефона;

зателефонувати людині, з якою давно не спілкувалися;

зробити чай або каву та випити їх без екрана;

записати думки, плани чи справи на папері;

виконати коротку розминку або дихальну вправу;

прочитати кілька сторінок книжки чи журналу.

Створіть зони без смартфона

Правила легше виконувати, коли вони пов’язані не з абстрактною силою волі, а з конкретним місцем або часом. Наприклад, можна не користуватися соцмережами за обіднім столом, у ліжку, під час роботи та розмов із близькими. Телефон бажано заряджати не біля подушки, а в іншій частині кімнати або за її межами. Вечірнє скорочення часу перед екраном особливо важливе для людей, які довго не можуть заснути або прокидаються втомленими. Рекомендації психологів підкреслюють доцільність регулярних періодів без телефона, зокрема під час особистого спілкування та перед сном.

Почистьте інформаційну стрічку

Іноді потрібно скорочувати не лише час, а й кількість контенту, який викликає стрес, заздрість або роздратування. Варто відписатися від сторінок, які провокують постійне порівняння, поширюють неперевірені сенсації або не дають практичної користі. Облікові записи знайомих необов’язково видаляти, адже їхні публікації можна приховати без припинення контакту. Водночас корисно залишити сторінки, пов’язані з роботою, навчанням, реальними інтересами та підтримкою важливих стосунків. Мета цифрового порядку полягає не в тому, щоб бачити менше людей, а в тому, щоб рідше віддавати увагу контенту, після якого стає гірше.

Не перетворюйте цифрову перерву на покарання

Зменшення часу в соціальних мережах не повинно супроводжуватися почуттям провини за кожну зайву хвилину. Зрив одного дня не скасовує попередніх результатів і не означає, що сформувати нову звичку неможливо. Краще проаналізувати, що саме стало причиною тривалого гортання, та змінити умови наступного разу. Одним людям допомагають таймери, іншим — видалення застосунків, спільна домовленість із партнером або один день без соцмереж на тиждень. Дослідження цифрових перерв дають неоднакові результати, тому універсальної норми для всіх користувачів не існує.

Коли самостійних обмежень недостатньо

Варто звернутися до психолога або психотерапевта, якщо використання соцмереж регулярно заважає роботі, навчанню, сну чи особистим стосункам. Тривожним сигналом може бути сильне роздратування без телефона, приховування реального часу онлайн або невдалі спроби скоротити його протягом тривалого періоду. Допомога фахівця також потрібна, коли постійне гортання використовується для втечі від тривоги, самотності, пригніченого настрою чи інших складних переживань. У такій ситуації важливо працювати не лише з телефоном, а й із причиною, через яку цифрове середовище стало головним способом заспокоєння. Звернення по підтримку є практичним рішенням, а не ознакою відсутності самоконтролю.

На цьому фоні корисно взагалі буде дізнатися про те, навіщо розвивати самодисципліну.