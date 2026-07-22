Які нові криптовалюти можуть вистрілити: приклади перспективних інвестицій

Ринок цифрових активів регулярно поповнюється новими токенами, які обіцяють швидкі транзакції, децентралізовані фінанси, інтеграцію штучного інтелекту або нові способи керування цифровими правами.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Candypandas.

Окремі проєкти справді здатні показувати значне зростання, однак передбачити наступну успішну криптовалюту заздалегідь майже неможливо. Низька ціна токена сама по собі не означає, що він недооцінений, адже необхідно враховувати загальну пропозицію монет, капіталізацію та майбутні розблокування. Потенційний інвестор має оцінювати не рекламні заяви, а реальний продукт, активність мережі та попит на токен. Чим гучніше проєкт обіцяє гарантований прибуток, тим уважніше потрібно перевіряти його економічну модель.

За якими ознаками шукати перспективні криптовалюти

Під час пошуку нових перспективних криптовалют варто починати з перевірки призначення проєкту. Токен повинен виконувати зрозумілу функцію: оплачувати комісії, забезпечувати роботу валідаторів, надавати право голосу або використовуватися всередині певного сервісу. Важливими показниками також є кількість активних розробників, запущені застосунки, торгові обсяги та фактична активність користувачів. Необхідно окремо вивчати токеноміку, оскільки великі розблокування монет для команди та ранніх інвесторів можуть створити тиск на ціну. Наявність відомих партнерів є позитивним сигналом, але не замінює аналізу продукту.

Перед купівлею маловідомого активу доцільно перевірити кілька базових параметрів. Такий підхід не гарантує прибутку, проте допомагає відсіяти проєкти без працюючої технології та зрозумілої економічної моделі. Особливу увагу потрібно приділяти ліквідності, адже токен із низькими торговими обсягами може бути складно продати без значної втрати вартості. Варто також з’ясувати, хто контролює основну частину пропозиції монет. Для первинного аналізу можна використовувати такий список:

практичне призначення токена;

наявність запущеної основної мережі;

прозорий розподіл монет;

графік розблокування токенів;

активність користувачів і розробників;

ліквідність на великих торгових майданчиках;

результати незалежного аудиту смартконтрактів.

Нові криптовалюти з потенціалом зростання

До перспективних кандидатів можна відносити не лише токени, які з’явилися кілька тижнів тому, а й відносно молоді проєкти, що вже встигли запустити працюючі мережі. Серед них помітне місце займають платформи першого рівня, децентралізовані біржі та протоколи, орієнтовані на інтелектуальну власність. Кожен із таких активів має власний сценарій зростання, але одночасно стикається з конкуренцією, інфляцією токенів і технологічними ризиками. Купувати монету лише тому, що вона популярна в соціальних мережах, небезпечно. Найкраща технологія не завжди забезпечує найвищу дохідність, якщо попит на токен залишається слабким.

Криптовалюта Напрям Чинник можливого зростання Основний ризик HYPE децентралізована торгівля розвиток Hyperliquid і використання токена в мережі залежність від торгової активності MON високопродуктивний блокчейн Layer 1 сумісність з Ethereum і розвиток нових застосунків сильна конкуренція серед L1 IP цифрові авторські права ліцензування та монетизація інтелектуальної власності складність масового впровадження ENA DeFi та синтетичні активи розширення екосистеми Ethena ризики моделі забезпечення BERA блокчейн із Proof-of-Liquidity стимули для ліквідності та DeFi-проєктів інфляція і складна система токенів SUI масштабована мережа Layer 1 швидкі транзакції, Move та розвиток застосунків майбутні розблокування і конкуренція

Hyperliquid позиціює HYPE як нативний токен, через який користувачі можуть володіти частиною мережі, брати участь у її керуванні та забезпеченні безпеки. Monad запустив публічну основну мережу 24 листопада 2025 року та розвивається як сумісний з Ethereum блокчейн першого рівня. Story створює інфраструктуру, де цифрові об’єкти інтелектуальної власності можна реєструвати, ліцензувати та пов’язувати з виплатою роялті. ENA використовується для керування параметрами протоколу Ethena, а BERA виконує функції газового та стейкінгового токена Berachain. Sui, своєю чергою, використовує мову Move та орієнтується на високу пропускну здатність і низьку затримку транзакцій.

Чим цікаві HYPE та MON

Криптовалюта HYPE може привертати увагу завдяки розвитку Hyperliquid — блокчейн-екосистеми, центральним продуктом якої стала децентралізована біржа з повністю ончейн-книгою заявок. Потенціал токена залежить від того, чи зможе платформа утримувати користувачів, торгові обсяги та розширювати кількість застосунків. Перевагою є прямий зв’язок активу з роботою мережі, а не лише зі спекулятивною історією. Водночас падіння інтересу до торгівлі деривативами може негативно позначитися на попиті. Інвестору також потрібно враховувати технічні, регуляторні та операційні ризики децентралізованих торгових платформ.

Токен MON представляє Monad — молодий високопродуктивний блокчейн, сумісний із віртуальною машиною Ethereum. Завдяки такій сумісності розробникам простіше переносити на нього наявні децентралізовані застосунки та інструменти. Публічний запуск основної мережі став важливим етапом, оскільки проєкт перейшов від очікувань до реальної експлуатації. Подальша динаміка MON залежатиме від кількості користувачів, розробників, транзакцій та ліквідності в екосистемі. Основною загрозою залишається конкуренція з Ethereum, Solana, Sui та десятками інших швидких блокчейнів.

Чому варто стежити за IP, ENA та BERA

Токен IP від Story представляє незвичний напрям, пов’язаний із цифровими правами, контентом та штучним інтелектом. Протокол дає змогу реєструвати інтелектуальну власність у блокчейні, встановлювати умови використання та автоматизувати розподіл роялті. Така модель може отримати попит серед авторів, студій, брендів і розробників генеративного ШІ. Однак реальна цінність IP залежатиме від того, чи почнуть великі власники контенту використовувати цю інфраструктуру. Юридична складність авторських прав у різних країнах залишається суттєвим ризиком.

ENA від Ethena може розглядатися як ставка на подальший розвиток децентралізованих фінансів і синтетичних доларових активів. Токен використовується для керування параметрами протоколу, зокрема складом забезпечення USDe. Потенційне зростання екосистеми здатне підвищити інтерес до ENA, але складна фінансова модель створює додаткові ризики. Важливо стежити за графіком розблокування, оскільки токени команди та ранніх учасників випускаються поступово. Значні обсяги нової пропозиції можуть обмежувати зростання ціни навіть за позитивних новин.

BERA від Berachain використовується для сплати комісій і стейкінгу в мережі з механізмом Proof-of-Liquidity. Модель намагається поєднати безпеку блокчейну зі стимулюванням ліквідності в децентралізованих застосунках. Це може допомогти екосистемі швидше залучати капітал і запускати нові фінансові сервіси. Водночас структура з кількома токенами складніша для розуміння, ніж стандартна модель одного активу. Інвестору необхідно оцінювати емісію, винагороди валідаторів та реальний попит на сервіси Berachain.

Як не купити токен на піку

Навіть найперспективніші нові криптовалюти можуть втратити більшу частину вартості після початкового ажіотажу. Особливо небезпечними є покупки відразу після лістингу, коли пропозиція монет обмежена, а попит підігрівається рекламою. Розумнішою стратегією може бути поділ запланованої суми на кілька частин і поступове формування позиції. Не варто використовувати кредитні гроші, позики або кошти, необхідні для повсякденних витрат. Для молодих токенів доцільно встановлювати значно меншу частку портфеля, ніж для активів із тривалою історією.

Європейські фінансові регулятори наголошують, що криптоактиви залишаються волатильними та високоризиковими, а рівень захисту користувача може залежати від виду активу і постачальника послуг. Навіть регулювання MiCA не усуває ризики різкого падіння ціни, шахрайства, неплатоспроможності платформи або втрати доступу до активів. Тому перед реєстрацією на торговому майданчику потрібно перевірити його юридичний статус, правила зберігання коштів та умови виведення. Куплений токен також не слід залишати без контролю на маловідомій платформі. Безпечна інвестиція починається не з вибору монети, а з визначення максимально допустимого збитку.

Як сформувати портфель із нових токенів

Нові активи краще розглядати як високоризикову частину диверсифікованого портфеля, а не як заміну всім іншим заощадженням. Розподіл коштів між кількома напрямами — блокчейнами першого рівня, DeFi, інтелектуальною власністю та торговою інфраструктурою — зменшує залежність від одного проєкту. Після купівлі необхідно регулярно перевіряти активність мережі, зміни токеноміки, розблокування монет і безпекові інциденти. Зростання кількості підписників у соціальних мережах не повинно вважатися достатнім доказом розвитку екосистеми. Рішення про утримання або продаж токена варто переглядати, коли змінюються початкові аргументи на користь інвестиції.

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