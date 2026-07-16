Бронювання від мобілізації у «Дії» можуть поставити на паузу: що вже відомо

В Україні можуть тимчасово обмежити оформлення нових бронювань військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».

Про це повідомляє «ПЛ».

За інформацією джерел у медіа, ймовірна пауза пов’язана з переглядом критеріїв, за якими підприємства отримують статус критично важливих. Попередньо обмеження може діяти до 1 вересня 2026 року, однак остаточний механізм поки не оприлюднений. Станом на вечір 13 липня офіційного повідомлення Кабінету Міністрів, Мінекономіки або команди «Дії» про повне зупинення сервісу не було. Тому інформацію про паузу поки варто сприймати як попередню, а не як норму, що вже набула чинності.

Що повідомили про можливу паузу

За даними РБК-Україна, рішення про тимчасове призупинення бронювання через «Дію» нібито обговорювали на рівні Ставки Верховного головнокомандувача. Джерело видання стверджує, що після набуття рішенням чинності підприємства можуть втратити можливість подавати нові заявки. Водночас документи, які вже перебувають на опрацюванні, попередньо мають розглянути у звичайному порядку. Серед можливих сценаріїв називають обмеження лише для компаній, які ще не підтвердили критичність, або тимчасове закриття послуги для більшості роботодавців. Офіційного документа, який би визначав точні строки, винятки та порядок роботи сервісу, на момент підготовки матеріалу не оприлюднено.

Чому бронювання можуть тимчасово обмежити

Ймовірна пауза пов’язана з масштабним оновленням системи визначення критично важливих підприємств. Кабінет Міністрів раніше доручив міністерствам, центральним органам влади та обласним військовим адміністраціям переглянути власні критерії критичності. Компанії, які вже мають відповідний статус, повинні підтвердити його за новими правилами. Перехідний період триває до 1 вересня 2026 року, а раніше надана критичність зберігається лише в межах визначеного строку. Держава фактично намагається синхронізувати право підприємства на бронювання з його відповідністю оновленим економічним та галузевим вимогам.

Питання Що відомо станом на 13 липня 2026 року Чи зупинили бронювання офіційно Офіційного повідомлення про повне припинення послуги немає До якої дати може тривати пауза Попередньо називають 1 вересня 2026 року Що буде з поданими заявками За даними медіа, їх можуть опрацювати Чи діють раніше оформлені бронювання Так, чинні бронювання не скасовуються автоматично Хто зможе відновити подання заявок Імовірно, підприємства, які підтвердять критичність

Що буде з чинними бронюваннями працівників

Можливе блокування нових заявок не означає автоматичного скасування вже оформлених бронювань. Мінекономіки офіційно пояснювало, що на період переходу чинний статус критично важливих підприємств і бронювання їхніх працівників зберігаються. Водночас дія такого статусу не може тривати довше ніж до 1 вересня 2026 року, якщо підприємство не підтвердить відповідність новим вимогам. Працівникам варто перевіряти актуальність відстрочки у військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+». Роботодавцям необхідно контролювати дату завершення критичності та не ототожнювати можливу технічну паузу з анулюванням усіх чинних відстрочок.

Що варто зробити роботодавцям уже зараз

Підприємствам не слід чекати останніх днів серпня, щоб розпочати підтвердження критично важливого статусу. Процедура може потребувати підготовки фінансової звітності, інформації про працівників, податкової дисципліни та відповідність галузевим критеріям. Державний орган має розглянути належно оформлене звернення підприємства протягом десяти робочих днів. Однак неповні документи, розбіжності в реєстрах або масове навантаження можуть вплинути на фактичну швидкість проходження процедури. Перед можливою паузою роботодавцям доцільно виконати кілька практичних дій.

перевірити строк дії рішення про критичність;

уточнити оновлені галузеві або регіональні критерії;

звірити дані працівників із відомостями Пенсійного фонду;

проконтролювати відсутність податкової заборгованості;

підготувати документи для повторного підтвердження статусу;

перевірити заявки, які вже подані через портал «Дія».

Як зараз працює послуга у «Дії»

Офіційна сторінка послуги «Бронювання працівників» продовжує містити інструкцію щодо подання заявок та строків їх опрацювання. Для критично важливих компаній стандартний розгляд може тривати до трьох днів, а для державних органів — до одного дня. Окремий прискорений механізм передбачений для підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, критично важливих для потреб ЗСУ. Підтверджене бронювання має відображатися в електронному військово-обліковому документі працівника. Наявність активного опису послуги не гарантує, що технічні чи нормативні обмеження не запровадять пізніше, тому важливо стежити саме за офіційними повідомленнями.

Які правила діятимуть після 1 вересня

Після завершення перехідного періоду право на бронювання залежатиме від того, чи підтвердило підприємство статус критично важливого за оновленими критеріями. Для більшості компаній вимога до середньої нарахованої зарплати встановлюється на рівні трьох мінімальних зарплат, що становить 25 941 гривню. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, передбачено окремий поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або приблизно 21 618 гривень. Працівники за сумісництвом та особи, які вже мають відстрочку з іншої підстави, повинні враховуватися у квоті лише за одним місцем роботи. Компанії, які не пройдуть повторне підтвердження критичності, можуть втратити можливість оформлювати та продовжувати бронювання працівників.

Тим часом в Україні з’явиться банкнота 2000 гривень.