Найкращі знижки у АТБ на 11-17 травня: які товари дозволять українцям заощадити

Мережа супермаркетів АТБ традиційно оновила перелік акційних пропозицій на новий тиждень, і в період з 11 по 17 травня 2026 року українці знову отримали можливість суттєво скоротити витрати на базові товари.

Про це повідомляє «ПЛ».

На тлі інфляційного тиску та зростання цін на окремі категорії продуктів питання економії залишається одним із ключових для більшості домогосподарств. Саме тому щотижневі знижки у великих торговельних мережах продовжують викликати підвищений інтерес серед покупців.

За інформацією, оприлюдненою у рекламних матеріалах мережі АТБ, цього тижня акцент зроблено на продуктах щоденного споживання, бакалії, напоях, солодощах, заморожених товарах та окремих категоріях побутової хімії. Значна частина акцій діє в рамках програми «Економія», яка передбачає зниження вартості на десятки популярних товарів.

Експерти ринку роздрібної торгівлі зазначають, що великі мережі в Україні дедалі частіше використовують формат короткострокових глибоких знижок для утримання покупця. Особливо це стосується періоду після великодніх свят, коли частина населення намагається оптимізувати витрати. На цьому тлі АТБ зберігає позиції одного з головних дискаунтерів країни.

Покупці звернули увагу, що серед найвигідніших пропозицій тижня опинилися соняшникова олія, кава, деякі види ковбасної продукції, сири, солодощі та товари для дітей. Також у магазинах можна знайти акційні цінники на окремі бренди соків, мінеральної води та морозива, що традиційно користується підвищеним попитом із приходом теплої погоди.

Аналітики споживчого ринку наголошують, що українці стали значно уважніше ставитися до формування продуктових кошиків. За останні два роки спостерігається тенденція до переходу частини населення на купівлю товарів саме у період акцій. Крім того, споживачі активніше використовують мобільні застосунки торговельних мереж для відстеження персональних пропозицій та накопичення бонусів.

Фінансові консультанти радять не орієнтуватися виключно на яскраві рекламні позначки, а порівнювати ціну за одиницю ваги або літражу. Саме такий підхід дозволяє уникнути маркетингових пасток та реально оцінити рівень економії.

