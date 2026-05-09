У спекотні літні дні особливо хочеться чогось легкого, свіжого та прохолодного. Саме тому холодник залишається однією з найулюбленіших сезонних страв української кухні. Він чудово освіжає, насичує та водночас не перевантажує організм у спеку. Про це повідомляє «ПЛ».

Основу страви складають запечені буряки, свіжі овочі та прохолодний бульйон зі сметаною. А додавання курячого філе й яєць робить холодник більш поживним і ситним.

Інгредієнти (приблизно на 4 порції)

Для основи:

2 запечені буряки

2–3 невеликі огірки

4–5 редисок

2–3 столові ложки зеленої цибулі

2 столові ложки свіжого кропу

Для рідкої основи:

500–600 мл охолодженого курячого або овочевого бульйону

200 мл сметани жирністю 25–30%

2 чайні ложки гірчиці

лимонний сік — за смаком

сіль і перець — за смаком

Для подачі:

2–3 варені яйця

250–300 г обсмаженого курячого філе

кілька скибочок редиски

свіжа зелень кропу

Як приготувати холодник

Спочатку буряки потрібно трохи посолити, загорнути у фольгу та запекти приблизно 40 хвилин при температурі 180°C. Після охолодження їх очищають і нарізають тонкою соломкою.

Огірки та редис також нарізають соломкою, а зелень і цибулю дрібно шаткують.

У великій мисці змішують буряки, овочі, зелень та цибулю. Далі додають холодний бульйон, сметану, гірчицю, лимонний сік, спеції та добре перемішують.

Готовий холодник варто поставити до холодильника щонайменше на пів години, щоб страва стала максимально освіжаючою.

Як правильно подавати

Перед подачею холодник розливають у глибокі тарілки. У центр додають терті яйця, шматочки курячого філе та тонкі слайси редиски. Для аромату зверху прикрашають свіжим кропом.

Найкраще ця страва смакує добре охолодженою.

До речі, лікарі назвали основні симптоми зневоднення.