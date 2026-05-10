Як правильно писати: «хтозна-де» чи «хтозна де»

У сучасній українській мові часто виникають сумніви щодо написання складних прислівникових сполук.

Одне з найпоширеніших питань — як правильно: «хтозна-де» чи «хтозна де».

Правильний варіант

Нормативним вважається написання через дефіс: «хтозна-де».

Це слово належить до групи складних прислівників, утворених за допомогою частки «хтозна», яка підсилює невизначеність значення. У таких випадках український правопис передбачає дефісне написання.

Чому саме через дефіс

Частка «хтозна» завжди приєднується до іншого слова, утворюючи єдине лексичне значення з відтінком невідомості або приблизності. Тому конструкції типу:

хтозна-де

хтозна-коли

хтозна-хто

пишуться через дефіс, адже це цілісні прислівникові форми.

Варіант «хтозна де» — помилковий

Написання окремо («хтозна де») вважається ненормативним. Воно порушує правила утворення складних прислівників в українській мові та не закріплене в правописних нормах.

Як запам’ятати правило

Якщо «хтозна» стоїть перед іншими словами і утворює одне значення — завжди ставимо дефіс. Це допоможе уникати помилок у письмі та зробить текст грамотним.

Висновок

Правильний варіант — «хтозна-де», і саме його слід використовувати в офіційних текстах, статтях та повсякденному письмі.

