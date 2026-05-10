Як правильно писати: «хтозна-де» чи «хтозна де»
Содержание
У сучасній українській мові часто виникають сумніви щодо написання складних прислівникових сполук. Про це повідомляє «ПЛ».
Одне з найпоширеніших питань — як правильно: «хтозна-де» чи «хтозна де».
Правильний варіант
Нормативним вважається написання через дефіс: «хтозна-де».
Це слово належить до групи складних прислівників, утворених за допомогою частки «хтозна», яка підсилює невизначеність значення. У таких випадках український правопис передбачає дефісне написання.
Чому саме через дефіс
Частка «хтозна» завжди приєднується до іншого слова, утворюючи єдине лексичне значення з відтінком невідомості або приблизності. Тому конструкції типу:
- хтозна-де
- хтозна-коли
- хтозна-хто
пишуться через дефіс, адже це цілісні прислівникові форми.
Варіант «хтозна де» — помилковий
Написання окремо («хтозна де») вважається ненормативним. Воно порушує правила утворення складних прислівників в українській мові та не закріплене в правописних нормах.
Як запам’ятати правило
Якщо «хтозна» стоїть перед іншими словами і утворює одне значення — завжди ставимо дефіс. Це допоможе уникати помилок у письмі та зробить текст грамотним.
Висновок
Правильний варіант — «хтозна-де», і саме його слід використовувати в офіційних текстах, статтях та повсякденному письмі.
Також досі актуальним може бути привітання з Днем ангела Станіслава 20 квітня.