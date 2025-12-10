Политика

Путін підписав новий указ про призов росіян: фото документу

Володимир Путін
Візит Путіна в Монголію: чому країна не арештувала диктатора за ордером МКС

У відкритих офіційних джерелах наразі немає підтвердження про те, що президент РФ Володимир Путін підписав новий указ щодо призову росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 році.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

Подібні документи зазвичай публікуються на державному правовому порталі Російської Федерації, а також у вигляді пресрелізів через офіційні медіа уряду. Станом на момент перевірки таких публікацій не зафіксовано, а наявні у соцмережах зображення документа потребують критичного аналізу, оскільки не супроводжуються жодним юридичним підтвердженням.

У РФ структура військових зборів регулюється щорічними указами, які зазвичай з’являються навесні або на початку літа. Такі документи можуть стосуватися окремих категорій резервістів, але рідко оголошуються без попередньої інформаційної підготовки, оскільки зачіпають широке коло громадян.

Поява неперевірених зображень або «зливів» у неофіційних джерелах не може розглядатися як достовірне підтвердження, доки документ не з’явиться у реєстрі нормативно-правових актів.

Експерти з безпеки відзначають, що у період, коли військово-політична ситуація залишається нестабільною, будь-які чутки про можливі мобілізаційні рішення РФ поширюються швидко.

Саме тому верифікація інформації та перевірка її походження має першочергове значення. На сьогодні підтверджених даних про новий указ немає, а всі доступні відомості слід розглядати як неперевірені.

Раніше ж була презентована інформація про те, за що Зеленський звільнив Єрмака.

теги
