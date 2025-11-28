За що Зеленський звільнив Єрмака: офіційна заява лідера України

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 листопада повідомив про важливе кадрове рішення — голова його Офісу Андрій Єрмак подав у відставку.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний YouTube лідера країни.

Це рішення, за словами глави держави, пов’язане з необхідністю уникнути чуток і спекуляцій під час ключових переговорів зі США щодо мирного плану.

«Україні зараз потрібна внутрішня сила, і не повинно бути причин відволікатися на щось, окрім захисту країни», — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що перезавантаження Офісу Президента має забезпечити чітку та прозору комунікацію, виключити будь-які сумніви щодо позицій України на міжнародній арені та підтримати стратегічну цілісність переговорного процесу.

Президент висловив вдячність Андрію Єрмаку за те, що під його керівництвом українська позиція завжди була представленою максимально патріотично та професійно.

«Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена ним саме так, як має бути», — зазначив Зеленський.

Цей крок розглядається експертами як сигнал для міжнародних партнерів про серйозність і стабільність українського політичного керівництва у критичний для держави період.

Водночас внутрішня політична динаміка свідчить про прагнення президента до максимального зосередження на обороні країни та посиленні єдності державних інститутів.

Згідно з повідомленням Офісу Президента, перезавантаження передбачає не лише зміну керівництва, а й системну оптимізацію роботи офісу, що дозволить прискорити ухвалення рішень у сфері національної безпеки та зовнішньої політики.

Таким чином, Україна демонструє готовність до стратегічних кроків на міжнародній арені, залишаючись водночас внутрішньо стійкою та консолідованою у період непростої воєнної та дипломатичної ситуації.

