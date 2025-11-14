Німеччина зменшує виплати українцям: BILD анонсував нововведення

Німецьке видання повідомило про суттєві зміни у системі фінансової підтримки громадян України, які прибувають до Німеччини після 1 квітня 2025 року.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на BILD.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ці особи більше не отримуватимуть допомогу за стандартом тимчасового захисту, як це було від початку війни, а розглядатимуться за процедурою шукачів притулку.

Розмір виплат для новоприбулих становитиме 180 євро на місяць, тоді як нинішні біженці отримують 563 євро плюс компенсацію витрат на оренду житла, опалення та базові побутові потреби.

Уряд пояснює реформу необхідністю раціоналізувати державні видатки та збалансувати соціальне навантаження. Водночас у міністерстві внутрішніх справ ФРН запевняють, що українці, які перебувають у країні до квітня 2025 року, збережуть усі чинні пільги й допомогу.

Аналітики вважають, що це рішення може суттєво зменшити кількість нових заяв на тимчасовий захист, адже різниця у виплатах є відчутною.

Представники німецьких земель уже заявили, що підтримують ініціативу федерального уряду, вказуючи на необхідність стабілізувати соціальну систему, перевантажену останніми роками.

